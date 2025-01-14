Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu iddianamesi eksiklerini tamamladı

SÜREÇ ÖZETLENDİ

İddianamede 19 olay ve Erzan'ın ne kadar para aldığı tekrardan anlatıldı. Müştekilerin kamuoyunda tanınmış sporcular, iş adamları, hekim gibi çeşitli meslek gruplarına sahip olduğu, hepsinin Seçil Erzan'ın kendilerine yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu şeklinde ikna ettiği anlatıldı. İddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığı, Erzan'ın uzun yıllarca banka müdürü olarak görev yaptığı ve müştekilerin Seçil Erzan'a teslim ettikleri paraları başından itibaren yatırım amacıyla ve banka müdürü sıfatıyla sağladığı güven sebebiyle verdikleri belirtildi. Erzan'ın aslında hiç olmayan bir fona, bu fon varmış gibi inandırarak başından itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği iddianamede vurgulandı.

TURAN VE TERİM'İN KREDİSİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Herhangi bir şube müdürünün bu şekilde bir ''illegal fon'' adı altında müştekilerden para almasının mümkün olmadığı, bu nedenle müştekilerin bir kısmı ile yakınen iletişim ve ilişki halinde olan şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun haberdar olduklarının değerlendirmesine varıldı. İddianamede, Arda Turan'ın yüksek meblağlı kredi işleminin Ateş ve Aydoğdu'nun bilgisi ve talimatı dahilinde hızlandırılıp gerçekleştirildiği, Fatih Terim'in kredi borcunun Mehmet Aydoğdu'nun talimatı ile karşılanmasının da şüpheliler ile Seçil Erzan arasındaki fikir ve eylem birliğini gösterdiği kaydedildi.