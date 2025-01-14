Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu iddianamesi eksiklerini tamamladı

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen ve futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı dava devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Bankanın eski yöneticileri hakkında Kasım ayında iddianame düzenlenmiş ancak bu iddianame eksik olduğu gerekçesiyle iade edilmişti. Aradan geçen iki ayın ardından iddianame tekrardan yazılarak İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talebiyle gönderildi.
24 MÜŞTEKİ YER ALIYOR
İkinci kez hazırlanan iddianamede bankanın eski genel müdür Hakan Ateş ve eski genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu şüpheli, Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında olduğu 24 kişi ise müşteki olarak yer aldı.
SÜREÇ ÖZETLENDİ
İddianamede 19 olay ve Erzan'ın ne kadar para aldığı tekrardan anlatıldı. Müştekilerin kamuoyunda tanınmış sporcular, iş adamları, hekim gibi çeşitli meslek gruplarına sahip olduğu, hepsinin Seçil Erzan'ın kendilerine yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu şeklinde ikna ettiği anlatıldı. İddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığı, Erzan'ın uzun yıllarca banka müdürü olarak görev yaptığı ve müştekilerin Seçil Erzan'a teslim ettikleri paraları başından itibaren yatırım amacıyla ve banka müdürü sıfatıyla sağladığı güven sebebiyle verdikleri belirtildi. Erzan'ın aslında hiç olmayan bir fona, bu fon varmış gibi inandırarak başından itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği iddianamede vurgulandı.
TURAN VE TERİM'İN KREDİSİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Herhangi bir şube müdürünün bu şekilde bir ''illegal fon'' adı altında müştekilerden para almasının mümkün olmadığı, bu nedenle müştekilerin bir kısmı ile yakınen iletişim ve ilişki halinde olan şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun haberdar olduklarının değerlendirmesine varıldı. İddianamede, Arda Turan'ın yüksek meblağlı kredi işleminin Ateş ve Aydoğdu'nun bilgisi ve talimatı dahilinde hızlandırılıp gerçekleştirildiği, Fatih Terim'in kredi borcunun Mehmet Aydoğdu'nun talimatı ile karşılanmasının da şüpheliler ile Seçil Erzan arasındaki fikir ve eylem birliğini gösterdiği kaydedildi.
240 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun müştekilerle atılı suça ilişkin doğrudan bir iletişim kurmadıkları bu nedenle müştekilerin iradelerini fesada uğratacak bir eylemde bulunduklarına dair bir delilin bulunmadığı ancak Erzan'ın hileli eylemlerinin şüphelilerin bilgisi dahilinde olduğu iddianamede vurgulandı. Savcılık bu nedenlerle Ateş ve Aydoğdu hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.