Haberler Yaşam Haberleri Hakan Fidan: Tüm Suriyelilere Allah'tan rahmet diliyorum
Giriş Tarihi: 22.12.2024 20:01 Son Güncelleme: 22.12.2024 20:04

Hakan Fidan: Tüm Suriyelilere Allah'tan rahmet diliyorum

3 buçuk saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Bugün Şam'da bulunmaktan memnunum. 61 yıllık Baas rejimi tarafından katledilen tüm Suriyelilere Allah'tan rahmet diliyorum. Size Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim. 14 yılı boyunca sevinciniz sevincimiz, üzüntünüz üzüntümüz oldu. Bugün Türkiye olarak haklı olanın yanında durmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün Şam'dayım çünkü en zor gününüzde yanınızda olduğumuz gibi bugün de yanınızdayız. Türkiye ve Cumhurbaşkanımız yanınızda olacaktır. Bu zafer sizindir, başka kimsenin değildir. Bugün Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması mümkündür. Suriye halkının ülkelerine dönmesi mümkündür. Geçiş döneminin güzel bir şekilde tamamlanmasının önemine değindik görüşmede. Güvenlik ve hukukun üstünlüğü öncelik içerisindedir.  Herkesin barış içinde yaşadığı Suriye'nin kurulması yeni Suriye'nin en önemli başarısı olacaktır. Türkiye olarak devlet kurumlarının yeniden inşası yönünde tecrübelerimizi aktarmaya hazırız” dedi.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Hakan Fidan: Tüm Suriyelilere Allah’tan rahmet diliyorum

"YPG Bİ AN ÖNCE KENDİNİ FESHETMELİDİR"

Bakan Fidan, "Suriye'nin yeniden inşası için gerekli hazırlıklara bir an önce başlanılmalı. Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine dönüşü bu şekilde mümkün olacaktır. Bu bakımından uluslararası toplumun Suriye'ye destek vermesi gerekmektedir. Zaman, bekle ve gör dönemi değildir. Bir an önce harekete geçmeliyiz. PKK terör örgütünün Suriye'de kesinlikle yer yoktur. PKK/YPG terör örgütü Suriye'nin doğal kaynaklarını çalmaktadır. PKK/YPG bir an önce kendisini feshetmelidir. DEAŞ'la mücadelesinde destek vermeye hazırız. Baas karanlığından kurtulan Suriye DEAŞ ve YPG'yi de bu topraklardan temizleyecektir. İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeli. Uluslararası toplum somut bir tepki koymalıdır. 14 yıl boyunca sizin yaptığınız fedakarlıklara şahit oldum. Muhalefet güçlerinin Halep'i terk ettiği günü de unutamam. Bazı ülkelerin sizleri terk edip gittiği günü de unutamam. Yaşadıklarınız yeni dönemde size güç vermelidir" diye konuştu. Açıklamanın ardından Ahmet Eş-Şara ve Hakan Fidan Kasiyum Dağında kahve içerek birlikte Şam manzarasını izledi.

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Hakan Fidan: Tüm Suriyelilere Allah'tan rahmet diliyorum
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