Hakan Fidan: Tüm Suriyelilere Allah’tan rahmet diliyorum

"YPG Bİ AN ÖNCE KENDİNİ FESHETMELİDİR"

Bakan Fidan, "Suriye'nin yeniden inşası için gerekli hazırlıklara bir an önce başlanılmalı. Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine dönüşü bu şekilde mümkün olacaktır. Bu bakımından uluslararası toplumun Suriye'ye destek vermesi gerekmektedir. Zaman, bekle ve gör dönemi değildir. Bir an önce harekete geçmeliyiz. PKK terör örgütünün Suriye'de kesinlikle yer yoktur. PKK/YPG terör örgütü Suriye'nin doğal kaynaklarını çalmaktadır. PKK/YPG bir an önce kendisini feshetmelidir. DEAŞ'la mücadelesinde destek vermeye hazırız. Baas karanlığından kurtulan Suriye DEAŞ ve YPG'yi de bu topraklardan temizleyecektir. İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeli. Uluslararası toplum somut bir tepki koymalıdır. 14 yıl boyunca sizin yaptığınız fedakarlıklara şahit oldum. Muhalefet güçlerinin Halep'i terk ettiği günü de unutamam. Bazı ülkelerin sizleri terk edip gittiği günü de unutamam. Yaşadıklarınız yeni dönemde size güç vermelidir" diye konuştu. Açıklamanın ardından Ahmet Eş-Şara ve Hakan Fidan Kasiyum Dağında kahve içerek birlikte Şam manzarasını izledi.