Hakareti rant kapısına çevirdiler

Sosyal medyada kişilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar, bazı avukatlar ve müvekkil edindikleri kişiler için gelir kapısına dönüştü. Başsavcılıklara yapılan şikâyetler, hem savcılıkların iş yükünü artırıyor hem de gerçek mağdur vatandaşların sorunlarının çözümünü geciktiriyor. Avukatların sosyal medyada müvekkillerine yönelik eleştiri ve hakaret paylaşımlarını takip edip hakaret davası açmalarına yönelik oluşan rant piyasasına Ankara'da cumhuriyet savcısı ders gibi gerekçeyle dur dedi. Muhammed Aybars Kutlusoy, Twitter'da "Alara Pusscifr" adlı hesaptan kendisine hakaret edildiğini gerekçe göstererek avukat Melih Demirer aracılığıyla şikâyetçi oldu. Ancak savcı, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına kanaat getirerek takipsizlik verdi. Kararda, müştekinin mevcut dosyalar kapsamında, menfaat sağlamak kastıyla, bilerek ve isteyerek paylaşım yapma neticesinde kendisine yönelik bir kısım eylemlerin yapılmasını sağlayarak menfaat temin etmeye çalıştığı, dosya sayısı da dikkate alındığında müştekinin bu durumu meslek haline getirdiğinin değerlendirildiği ifade edildi.