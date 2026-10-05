Hakemler soruşturmasında yeni gelişme! Yasin Kol tutuklandı

"HİÇBİR ZAMAN YASA DIŞI BAHİS OYNAMADIM"

Yasin Kol, "Bahsedilen para transferlerini hiçbir sekilde yasa dışı bahis ile alakalı değildir. Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim." dedi. Para transferlerinin çoğunun geri dönüşü olmadığını ifade eden Kol, "şahısların suç geçmişlerini bilmem mümkün değildir. Ayrıca bazı şahsılarda hakemlik yapan hatta aktif devam eden şahıslarda. Para transferleri ile ilgili hatırladıklarımı açıkladım. Benim hayatım boyunca yasal veya yasa dışı bahis ile hiçbir zaman ilişkim olmamıştır." diyerek suçlamaları reddetti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör