Hakemler soruşturmasında yeni gelişme! Yasin Kol tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MHK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı.
"PARA TRANSFERİ KESİNLİKLE BANA AİT DEĞİLDİR"
Öte yandan Süper Lig Hakemi Yasin Kol'un emniyet ifadesi ortaya çıktı. Yasin Kol, hakemliğin yanı sıra 15 yıldır KTÜ'de özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi. Aylık gelirinin de 250 bin TL olduğunu, ortağı veya yöneticiliğini yaptığı herhangi bir şirketi olmadığını söyledi. Trabzon'da üzerine kayıtlı bir adet dairesi olduğunu, başkaca üzerine kayıtlı mal varlığı olmadığını söyledi.
Yasin Kol ifadesinde, hesaplarında özellikle 2020 yılı sonrasında ve 2024–2026 yılları arasında görülen işlem artışı soruldu. 2026 yılında yaklaşık 22,3 milyon liralık para girişine karşılık 40,8 milyon liralık para çıkışı gerçekleştiği belirtildi. Kol, "Tespitlerin hatalı olduğunu düşünmekteyim. Benim hayatım boyunca bu tutarda bir param ve para trafiğim olmadı. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı. Bu para transferi kesinlikle bana ait değildir" dedi.
MHK BAŞKANI İLE YAZIŞMALARI SORULDU
Yasin Kol'a MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile arasında gerçekleşen konuşmalar soruldu. Konuşmalarda maçta görev alabilecek hakem isimleri ileten Kol, "Müsabakalarda hakem kadrosunun belirlenmesinde inisiyatif alma MHK Başkanı derbi maçlarında ve kritik maçlardan yaklaşık 3 gün önce maçı yönetecek hakem ile hakem kadrosunda kimlerle daha uyumlu çalışabileceğini, bir önerimizin olup olmadığını sorup görüşümüzü almaktadır. Ben de iyi anlaştığım hakemleri MHK Başkanına sundum onun onayı ile maçları yönettim. dedi. Kol, "Beni kimse maçtan önce yada sonra arayıp maçta nasıl davranacağım konusunda bir talimat vermedi. Veremez de." dedi.
"HİÇBİR ZAMAN YASA DIŞI BAHİS OYNAMADIM"
Yasin Kol, "Bahsedilen para transferlerini hiçbir sekilde yasa dışı bahis ile alakalı değildir. Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim." dedi. Para transferlerinin çoğunun geri dönüşü olmadığını ifade eden Kol, "şahısların suç geçmişlerini bilmem mümkün değildir. Ayrıca bazı şahsılarda hakemlik yapan hatta aktif devam eden şahıslarda. Para transferleri ile ilgili hatırladıklarımı açıkladım. Benim hayatım boyunca yasal veya yasa dışı bahis ile hiçbir zaman ilişkim olmamıştır." diyerek suçlamaları reddetti.