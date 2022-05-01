Hâkimi 100 bin lira dolandırdılar

Döviz ticareti olarak bilinen Forex piyasasındaki dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre Forex dolandırıcıları, bu kez kendilerine kurban olarak İstanbul'da görev yapan bir hâkimi seçti. Instagram'dan sahte profiller oluşturan dolandırıcılar, hâkime "Forex'ten daha çok para kazanmak ister misin?" mesajı attı. Dolandırıcıların oyununa düşen hâkim, hesap numarasını gönderince olanlar oldu. Banka hesabına baktığında 100 bin lirasının yok olduğunu gören hâkim, soluğu savcılıkta aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Geçtiğimiz günlerde Mersin, Adana, Van ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılığın altından büyük bir suç örgütü çıktı. Yaklaşık 22 mağdurun 1 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Şüpheliler, "Hesaplarımızı arkadaşlarımız vasıtasıyla verdik. Dolandırıcılıkla bir ilgimiz yok" iddiasında bulundu. Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği, aralarında suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Mehmet B.'nin de yer aldığı 7 şüpheliyi "Suç örgütü kurmak" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutukladı. 5 şüpheli de "Nitelikli dolandırıcılık"tan cezaevine konuldu.