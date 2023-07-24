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Giriş Tarihi: 25.7.2023

‘Hâkimim’ diye dolandırdı, annesini bile reddetti

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
‘Hâkimim’ diye dolandırdı, annesini bile reddetti
İstanbul Üsküdar'da yaşayan İlkan S., savaş oyunu PUBG'de tanıştığı Mert Ö.'ye ağır ceza hâkimi olduğunu söyledi. Ağabeyi cezaevinde hükümlü olan Mert Ö.'ye bin lira karşılığında ağabeyini tahliye ettirebileceğini, ikinci bin lira karşılığında da 1 yıllık adli kontrol süresini 1 aya düşüreceğini söyledi. Mert Ö. ağabeyine kavuşma heyecanıyla İlkan S.'nin annesi Ayfer S.'nin hesabına 2 bin lira gönderdi. Cezaevindeki ağabeyiyle konuşunca dolandırıldığını anlayan Mert Ö.'nün şikâyeti üzerine ifadesi alınan İlkan S., suçlamaları reddetti. Anne Ayfer S. ise banka hesabını oğlunun aktif olarak kullandığını ve sıkça para giriş çıkışı olduğunu söyledi. Annesini reddeden İlkan S., kendi annesinin Avrupa vatandaşı olduğunu ileri sürdü. Nüfus kayıtlarında Ayfer S.'nin oğlu olduğu tespit edilen İlkan S. hakkında "kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istendi.

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‘Hâkimim’ diye dolandırdı, annesini bile reddetti
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