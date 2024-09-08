Hakimiyet kavgası ‘kan davası’na dönüştü

İstanbul Bahçelievler'de "Daltonlar" ve "Casperlar" isimli iki çetenin arasında yıllar önce Bahçelievler'de başlayan hakimiyet kavgası; geçen ay kan davasına dönüştü. İsimlerini seçerken çizgi filmlerden etkilenen çeteler arasındaki husumet var olmaya başladıkları dönemlere dayanıyor.'Atızlar' olarak da bilinen Casperlar çetesine üye Yunus E. Aldığı tehditler sebebiyle Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Hakan Çağlar ismiyle saklanırken 26 Ağustos günü "Daltonlar" çetesi tarafından öldürüldü. Kan davasının fitilini ateşleyen olayın ardından intikam yemini eden Casperler, o cinayetten sadece 4 gün sonra (30 Ağustos) Daltonlar'ın elebaşlarından Timocan'ın kuzeni olduğu iddia edilen Ercan Kaptan'ı Bahçelievler'de cadde ortasında öldürdü, 1 kişi de yaralandı.Aynı karanlık güçler, saatler sonra bu kez de Bahçelievler Devlet Hastanesi Acil Servisi'ni hedef aldı. Çete üyeleri, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Olayda 1'i polis memuru, 1'i Jandarma personeli, 1'i Özel Güvenlik, 2'si sivil 5 kişi yaralandı. "Atızlar" ile "Daltonlar" arasındaki husumet yıllar öncesine; bu çetelerin var olmaya başladıkları Bahçelievler ilçesine uzanıyor. Bahçelievler'de haraç toplama ve güç mücadelesi için bir hakimiyet kavgası veriyor. "Casperlar" çetesinin bu ismi; görünmezlik algısıyla korku salabilmek için ettiği ileri sürülüyor. Şok eden bu saldırıların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı kapsamlı bir çalışma başlattı.Bugüne kadar yapılan operasyonlarda iki çeteden 29 şüpheli gözaltına alındı, 15'i tutuklandı. 2 adet Ak-47 uzun namlulu silah, 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet eylemde kullanılan otomobil, 1 adet çalıntı otomobil, 4 adet kar maskesi, 2 adet çelik yelek ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin." açıklamasında bulundu.