Hakkari Yüksekova’da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı: 4 hasta sağlık ekiplerine teslim edildi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabahtan bu yana etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan Çobanpınar, Gürdere, Kazan ve Bağdaş köylerinde rahatsızlanan 4 kişiyi hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.