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Giriş Tarihi: 28.12.2024 00:32

Hakkari Yüksekova’da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı: 4 hasta sağlık ekiplerine teslim edildi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yollar kapandı. Hastalarını hastaneye ulaştıramayan vatandaşların yardım talebi üzerine seferber olan ekipler uzun uğraşlar sonucu kapanan yolları açtı. İlk müdahalesi yapılan hastalar, hastaneye ulaştırıldı.

AA
Hakkari Yüksekova’da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı: 4 hasta sağlık ekiplerine teslim edildi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabahtan bu yana etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan Çobanpınar, Gürdere, Kazan ve Bağdaş köylerinde rahatsızlanan 4 kişiyi hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine köylere yönlendirilen sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerinin yolları açmasıyla hastalara ulaştı. Köylerde ilk müdahaleleri yapılan hastalar, ambulanslara alınarak hastaneye götürüldü.

Karla mücadele ekipleri, ilçede kapanan köy yollarında da çalışma yürüttü.

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Hakkari Yüksekova’da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı: 4 hasta sağlık ekiplerine teslim edildi!
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