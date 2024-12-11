Hakkari’de 18 kilo kaçak külçe altın ele geçirildi

Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri, otomobille yasadışı yollardan kayıt dışı olarak altın sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, altın sevkiyatını yapacağı öğrenilen 2 kişinin kimlik bilgisine ulaştı.

Takibe alınan otomobil, jandarma ekiplerinin yol üzerinde oluşturduğu kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Araçtaki 2 kişinin yapılan üst aramasında ayakkabılarında piyasa değeri yaklaşık 54 milyon lira olan 18 kilo kaçak külçe altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.