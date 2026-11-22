İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Cilo ve Sat dağlarında metrelerce kar birikmesine yol açtı. Kar kalınlığının arttığı askeri üs bölgesi yolunda, Hakkari İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri karla mücadele çalışması yürüttü. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü bölgede zorlu hava şartlarına rağmen iş makineleriyle aralıksız çalışan ekipler, iki yanında metrelerce yüksekliğe ulaşan kar duvarları arasında ilerleyerek yolu ulaşıma açtı. Bölgede ulaşımın yeniden sağlandığı, ekiplerin kış boyunca karla mücadele çalışmalarına hazır beklediği bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör