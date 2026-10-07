Haberler Yaşam Haberleri Hakkari'de feci kaza! Lastiği patlayan kamyonet dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
Giriş Tarihi: 7.10.2026 16:48 Son Güncelleme: 7.10.2026 16:49

Hakkari'de feci kaza! Lastiği patlayan kamyonet dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Lastiği patlayan kamyonet karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Ekiplerin peş peşe gittiği olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Hakkari’de feci kaza! Lastiği patlayan kamyonet dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, saat 14.30 sıralarında, Şemdinli-Yüksekova kara yolunun Güneykonak köyü yakınlarında meydana geldi. Yüksekova'dan Şemdinli yönüne giden, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonetin lastiği patladı.

1 ÖLÜ 7 YARALI

Kontrolden çıkan kamyonet, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2 araçtaki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılar arasındaki Hafsa Nur Ak adlı bebek, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HAKKARİ #YÜKSEKOVA

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Hakkari'de feci kaza! Lastiği patlayan kamyonet dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
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