Hakkari’de feci kaza! Lastiği patlayan kamyonet dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

1 ÖLÜ 7 YARALI

Kontrolden çıkan kamyonet, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2 araçtaki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılar arasındaki Hafsa Nur Ak adlı bebek, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.