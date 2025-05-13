Hakkari’de kaybolan genci arama çalışmalarında 4. gün: Dalgıç polislerden birinin omzu çıktı!

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye ve jandarma personeli ile Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi ve Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, İl Özel İdaresine ait ekskavatörün de kullanıldığı çalışmada derenin 3 kilometrelik kısmında arama yaptı.