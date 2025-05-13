Haberler Yaşam Haberleri Hakkari’de kaybolan genci arama çalışmalarında 4. gün: Dalgıç polislerden birinin omzu çıktı!
Giriş Tarihi: 13.5.2025 22:26

Hakkari’de kaybolan genci arama çalışmalarında 4. gün: Dalgıç polislerden birinin omzu çıktı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, derede akıntıya kapılan 18 yaşındaki Neçir Kom’u arama çalışmalarına devam edildi. Yapılan çalışmalarda bir dalgıç polisin omzu çıkarken, çalışmalar yarın da sürecek.

AA
Hakkari’de kaybolan genci arama çalışmalarında 4. gün: Dalgıç polislerden birinin omzu çıktı!

Arkadaşlarıyla 10 Mayıs'ta piknik yapmak için gittiği Dağlıca Bölgesi'ndeki Yeşiltaş köyü yakınında girdiği derede akıntıya kapılan 18 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmalarına dördüncü gününde devam edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye ve jandarma personeli ile Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi ve Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, İl Özel İdaresine ait ekskavatörün de kullanıldığı çalışmada derenin 3 kilometrelik kısmında arama yaptı.

Arama çalışmalarına katılan dalgıç polislerden birinin omzu çıktı. Ekiplerce iş makinesi yardımıyla sudan çıkarılarak ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru, müdahalenin ardından taburcu edildi.

Çalışmalara yarın Ankara'dan gelecek Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla devam edilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari’de kaybolan genci arama çalışmalarında 4. gün: Dalgıç polislerden birinin omzu çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz