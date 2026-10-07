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Giriş Tarihi: 7.10.2026 18:26

Hakkari'de korkunç kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Hakkari'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA
Hakkari’de korkunç kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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Şemdinli-Yüksekova kara yolunun Haruna köyü mevkiinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki kız çocuğu, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#HAKKARİ #YÜKSEKOVA #112 ACİL SAĞLIK
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Hakkari'de korkunç kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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