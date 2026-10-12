Hakkari’de korkutan kaza! Öğrenci servisi devrildi: 12 yaralı

12 ÖĞRENCİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 12 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayı duyup hastaneye gelen aileler, çocuklarının sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör