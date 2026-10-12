Hakkari’de korkutan kaza! Öğrenci servisi devrildi: 12 yaralı

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ YOL KENARINA DEVRİLDİ
Taşımalı eğitim kapsamında okul çıkışı öğrencileri Vezirli köyünden, Gürkavak köyü ve bağlı mezralara götüren 30 S 2396 plakalı öğrenci servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.
12 ÖĞRENCİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 12 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayı duyup hastaneye gelen aileler, çocuklarının sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.