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Giriş Tarihi: 12.10.2026 15:47 Son Güncelleme: 12.10.2026 15:48

Hakkari'de korkutan kaza! Öğrenci servisi devrildi: 12 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kayganlaşan yolda devrilen öğrenci servisinde 12 öğrenci yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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DHA Yaşam
Hakkari’de korkutan kaza! Öğrenci servisi devrildi: 12 yaralı
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Hakkari'de saat 14.00 sıralarında Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyündeki Köprüce mevkisinde meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ YOL KENARINA DEVRİLDİ

Taşımalı eğitim kapsamında okul çıkışı öğrencileri Vezirli köyünden, Gürkavak köyü ve bağlı mezralara götüren 30 S 2396 plakalı öğrenci servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.

12 ÖĞRENCİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 12 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayı duyup hastaneye gelen aileler, çocuklarının sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#YÜKSEKOVA #HAKKARİ

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Hakkari'de korkutan kaza! Öğrenci servisi devrildi: 12 yaralı
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