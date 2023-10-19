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Giriş Tarihi: 19.10.2023 09:42

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki farklı noktalarda uyuşturucu içenlere yönelik operasyon yapılırken, kullanılan metruk yapılar ise imha edildi. Mahalle sakinleri, polis ekiplerinin çok güzel bir çalışma yaptığını belirterek, “Ekipler ilçenin en büyük sıkıntısı için harekete geçtiler. Şu an her yerin kontrolünü sağladılar. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah bundan sonra hep bu operasyonlar devam eder'' dediler.

İHA
Hakkari’de uyuşturucu operasyonu

Son dönemlerde Yüksekova ilçesinde uyuşturucu bağımlılarının artmasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü, 30 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. İlçenin Güngör Mahallesi'nde bulunan arazide yer alan kuyular ve metruk binalar gibi noktalara operasyon düzenleyen polis ekipleri, bunları tek tek imha etti.

Mahalle sakinleri, polis ekiplerinin çok güzel bir çalışma yaptığını belirterek, "Ekipler ilçenin en büyük sıkıntısı için harekete geçtiler. Şu an her yerin kontrolünü sağladılar. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah bundan sonra hep bu operasyonlar devam eder'' dediler.

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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
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