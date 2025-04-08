Haberler Yaşam Haberleri Hakkari’de uyuşturucuya geçit verilmedi: Tam 61 kilo…
Giriş Tarihi: 8.4.2025 22:04 Son Güncelleme: 8.4.2025 22:13

Hakkari’de uyuşturucuya geçit verilmedi: Tam 61 kilo…

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ekiplerin uygulama noktasında yaptığı kontrollerde, durdurulan çekici kamyonun dorse bölümünde 61 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Durum üzerine gözaltına alınan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Hakkari’de uyuşturucuya geçit verilmedi: Tam 61 kilo…

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Gençleri hedef alan zehir tacirlerine karşı kararlılıkla mücadele eden narkotik timleri, Yüksekova İlçesi Efeler Uygulama Noktası'nda gerçekleştirdikleri başarılı operasyonda dikkat ve titizlikleriyle yine örnek bir çalışmaya imza attı.

NARKOTİK EKİPLERİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Yabancı uyruklu M.R.K. isimli şahsın kullandığı tır, narkotik ekiplerince durdurularak aramaya alındı. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan kontrollerde tırın dorsesinin gümrükten mühürlü olduğu belirlendi. Ancak narkotik polislerinin dikkatinden kaçmayan bir detay operasyonun seyrini değiştirdi. Dorsenin branda kısmını tutan çelik halatın kesilmiş olması üzerine ekipler, bölgede detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

61 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Dorsede yüklü halde bulunan traktörlerin arasına gizlenmiş vaziyette 5 çuval içerisinde toplam 61 kilo 200 gram uyuşturucu madde bulundu. Bunların 16 kilo 200 gramı 30 paket halinde metamfetamin, 45 kilosu ise 95 paket halinde skunk maddesi olarak tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü M.R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

TÜRK POLİS TEŞKİLATI UNUTULMADI

Hakkari'de gerçekleştirilen başarılı operasyon, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümüne özel bir anlam taşıdı. Yakalanan 61 kilo 200 gram uyuşturucu madde, Türk Polis Teşkilatı'na ithafen, "180 yıl" yazısıyla sembolik olarak işaretlendi. Türk polisinin kararlılığını ve gücünü bir kez daha gözler önüne sererek, teşkilatın geçmişten günümüze süregelen azim ve fedakârlığını simgeliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari’de uyuşturucuya geçit verilmedi: Tam 61 kilo…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz