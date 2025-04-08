Hakkari’de uyuşturucuya geçit verilmedi: Tam 61 kilo…

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Gençleri hedef alan zehir tacirlerine karşı kararlılıkla mücadele eden narkotik timleri, Yüksekova İlçesi Efeler Uygulama Noktası'nda gerçekleştirdikleri başarılı operasyonda dikkat ve titizlikleriyle yine örnek bir çalışmaya imza attı.
NARKOTİK EKİPLERİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI
Yabancı uyruklu M.R.K. isimli şahsın kullandığı tır, narkotik ekiplerince durdurularak aramaya alındı. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan kontrollerde tırın dorsesinin gümrükten mühürlü olduğu belirlendi. Ancak narkotik polislerinin dikkatinden kaçmayan bir detay operasyonun seyrini değiştirdi. Dorsenin branda kısmını tutan çelik halatın kesilmiş olması üzerine ekipler, bölgede detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü M.R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
TÜRK POLİS TEŞKİLATI UNUTULMADI
Hakkari'de gerçekleştirilen başarılı operasyon, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümüne özel bir anlam taşıdı. Yakalanan 61 kilo 200 gram uyuşturucu madde, Türk Polis Teşkilatı'na ithafen, "180 yıl" yazısıyla sembolik olarak işaretlendi. Türk polisinin kararlılığını ve gücünü bir kez daha gözler önüne sererek, teşkilatın geçmişten günümüze süregelen azim ve fedakârlığını simgeliyor.