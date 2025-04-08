Hakkari’de uyuşturucuya geçit verilmedi: Tam 61 kilo…

TÜRK POLİS TEŞKİLATI UNUTULMADI

Hakkari'de gerçekleştirilen başarılı operasyon, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümüne özel bir anlam taşıdı. Yakalanan 61 kilo 200 gram uyuşturucu madde, Türk Polis Teşkilatı'na ithafen, "180 yıl" yazısıyla sembolik olarak işaretlendi. Türk polisinin kararlılığını ve gücünü bir kez daha gözler önüne sererek, teşkilatın geçmişten günümüze süregelen azim ve fedakârlığını simgeliyor.