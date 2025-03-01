Hakkarili anne Necibe Çiftçi: Terörsüz Türkiye’de artık analar ağlamayacak

STK'LARDAN ÇAĞRI

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Şerif Öter: Bu süreç ülkemiz için tarihi bir dönüm noktası. Artık yüreklerin yanmadığı, terörsüz bir Türkiye için hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor.

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu: Bu tarihi çağrıyı anlamlı buluyoruz. Toplumun tüm kesimleri tarafından ivedilikle sorumluluk alınmalı.

Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi: Terörün bitmesi ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir rahatlama sağlayacak. Artık birlik ve beraberlik zamanıdır. Bu süreç, ülkemizin geleceği için büyük bir fırsattır ve herkesin bu sürece katkı sağlaması gerekmekte.