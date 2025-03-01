Hakkarili anne Necibe Çiftçi: Terörsüz Türkiye’de artık analar ağlamayacak

İmralı-DEM görüşmesinin ardından PKK'ya "Silah bırak, kendini feshet" çağrısı geldi. Çağrı bölgede sevinç yaratırken en büyük destek evlat nöbetindeki annelerden geldi. Onlardan biri de bir oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan, diğer oğlu ise PKK tarafından şehit edilen Hakkârili anne Necibe Çifçi. 2015'te 16 yaşında iken dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkâri Şemdinli'den Diyarbakır'daki oturma eylemine katılan Çifçi 8 yıl önce de evlat acısı yaşadı.
Teröristler 2017'de Çifçi'nin diğer oğlu olan 4 çocuk babası Sami'yi, tam da kardeşini aradığı günlerde evinden alarak bir ahırda şehit etti. 2 bin günden fazladır Diyarbakır'da evlat mücadelesi verdiklerini söyleyen anne Çifçi, "En büyük arzum evlatlarımızın geri dönmesi. Bugün İmralı'dan önemli bir çağrı geldi. Bu çağrıya herkes destek olmalı. PKK silah bırakmalı ve dağdaki evlatlarımız evlerine dönmeli. Ben burada ikioğlum için de mücadele veriyorum. Dağdaki oğlum ölmesin. Barış olsun, PKK bitsin. Oğlum Roşat'a kavuşmak istiyorum. Sami'yi elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Allah'ın izni ve devletin gücüyle evladıma kavuşacağım" dedi.
'UMUTLARIMIZ ARTTI'
Annelerden Ayşegül Biçer ise "Artık, terörsüz bir Türkiye istiyoruz. İmralı çağrısını önemli buluyoruz. PKK bitisin, kimse artık ölmesin" dedi. Anne Mevlüde Üçdağ da, "Çağrıdan sonra artık PKK silah bırakmalı. Bu çağrı umutlarımızı artırdı" diye konuştu. Anne Fatma Akkuş ise, "Ülkemizde terör istemiyoruz. PKK artık bitmiştir. Artık analar ağlamayacak. Çocuklarımız evlerine dönsün" dedi.
Van'da eylem yapan annelerden Nazlı Sancar ise "Yeter artık, anneler, babalar daha fazla ağlamasın. 40 yılı aşkındır anneler gözyaşları döküyor. Yıllardır evlat acısı çekiyorum, terörle mücadele ediyorum. Bu mücadele tek benim evladım için değil tüm dağdaki çocuklar için. Artık Türkiye'de terörsüz yaşayalım. Bu sürece hepimiz sevindik. Allah'ın izniyle dağdaki çocuklarımız gelince hepimiz sevineceğiz. Türkiye terörsüz olsun. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle terörsüz Türkiye olacak. Tüm anneler sevinecek" dedi.
STK'LARDAN ÇAĞRI
Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Şerif Öter: Bu süreç ülkemiz için tarihi bir dönüm noktası. Artık yüreklerin yanmadığı, terörsüz bir Türkiye için hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor.
Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu: Bu tarihi çağrıyı anlamlı buluyoruz. Toplumun tüm kesimleri tarafından ivedilikle sorumluluk alınmalı.
Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi: Terörün bitmesi ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir rahatlama sağlayacak. Artık birlik ve beraberlik zamanıdır. Bu süreç, ülkemizin geleceği için büyük bir fırsattır ve herkesin bu sürece katkı sağlaması gerekmekte.
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ: KUTLU BİR DÖNEMİN EŞİĞİNDEYİZ
MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı ramazan mesajında 'Terörsüz Türkiye' vurgusu yaptı: "Ramazan ayı dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nurudur. Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır. Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz. Aziz milletimizin, Türkİslam âleminin ramazan ayını gönülden tebrik ediyorum."
BAHÇELİ'Yİ ARAYARAK ŞÜKRANLARIMI SUNDUM
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman: "Kardeşlik ortamını tesis etme azim ve kararlılığıyla gelinen bu noktada Sayın Erdoğan'ın güçlü liderliği ve rehberliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Süreci başlatan Sayın Bahçeli'yi de telefonla arayarak şükranlarımı sundum."
BAHÇELİ'Yİ ARAYARAK ŞÜKRANLARIMI SUNDUM
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman: "Kardeşlik ortamını tesis etme azim ve kararlılığıyla gelinen bu noktada Sayın Erdoğan'ın güçlü liderliği ve rehberliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Süreci başlatan Sayın Bahçeli'yi de telefonla arayarak şükranlarımı sundum."