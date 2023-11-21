Hakkınızı helal edin batıyoruz

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinde bulunan 12 mürettebattan, gemide aşçı olarak çalışan 62 yaşındaki Metin Usta'nın cansız bedeni bulunmuştu. Diğer 11 denizciyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.AFAD Başkanı Okay Memiş, geminin yerinin tespit edildiğini söyledi. Gemide bulunan mürettebatın hikayeleri de yürek burktu.Cansız bedenine ulaşılan Giresunlu aşçı Metin Usta'nın 20 yıl önce bir gemi kazasından sağ kurtulan 2 kişiden biri olduğu öğrenildi. Evli, 3 çocuk babası olan Metin Usta, memleketi Giresun'un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Geminin telsizcisi Mustafa Nacar'ın olay anında ailesine mesaj atarak helallik istediği ortaya çıktı. Mustafa Nacar'ın kardeşi Ahmet Nacar, ağabeyinin en son babasına "Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz'' yazılı mesaj gönderdiğini ifade etti.Geminin ikinci kaptanı Hıfzı Tarhan da İstanbul'da yaşıyordu. Emekli deniz astsubayı olan Hıfzı Tarhan'ın uzun yıllar kaptanlık yaptığı ve 2018 yılında batan gemi ile İstanbul Boğazı'ndan geçerken, "Üsküdar'ı geçerken aldı da bir yağmur" diye paylaşım yaptığı görüldü.Şaban YILMAZ- Necdet ÇAKIR- Mustafa BAKIRHAN- Ceyhan TORLAKÖzgür ÖZDEMİR – Hayrettin ŞAŞMAZ - Erdoğan ÖZTÜRK – Kazım BOLAT