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Giriş Tarihi: 10.7.2024 09:42 Son Güncelleme: 10.7.2024 09:44

“Hakkınızı helal edin” dedi cesedi bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 1 hafta önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Necip Erbaş’ın (46) cansız bedeni bulundu. Erbaş’ın kaybolmadan önce en son bir yakınına telefonda “Hakkınızı helal edin” dediği öğrenildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Hakkınızı helal edin” dedi cesedi bulundu

3 Temmuz günü ilçedeki evinden çıkıp, bir daha dönmeyen Necip Erbaş'a ulaşamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kadirli- Andırın karayolu Yenigün köyü yakınlarında vatandaşlar, gece saatlerinde bir erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekibi, cesedin kayıp Erbaş'a ait olabileceği ihtimaline karşı yakınlarına haber verdi. Bölgeye gelen Erbaş'ın yakınları, cesedi teşhis etti.

Necip Erbaş'ın bir yakının arayıp "Hakkınızı helal edin" dedikten sonra bir daha haberde alınmadığı öğrenildi. Erbaş'ın ölüm nedeni otopsiden sonra netlik kazanacak.

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“Hakkınızı helal edin” dedi cesedi bulundu
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