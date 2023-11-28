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Giriş Tarihi: 28.11.2023 17:54 Son Güncelleme: 28.11.2023 18:20

Halfeti’de kamyonun çarptığı yaşlı adam öldü

Halfeti’de Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde hafriyat kamyonun çarptığı 70 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Halfeti’de kamyonun çarptığı yaşlı adam öldü

Kaza Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi kırsal Argıl Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Argıl mahallesi kavşağında M.O'nun idaresindeki hafriyat yüklü kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mehmet Odabaşı'na çarptı. Çarpmanın etkisi ile Odabaşı ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Mehmet Odabaşı'nı Ambulans ile Halfeti Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen Odabaşı kurtulmayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Halfeti’de kamyonun çarptığı yaşlı adam öldü
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