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Giriş Tarihi: 12.10.2023 10:42 Son Güncelleme: 12.10.2023 11:04

Halfeti’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye tedavi altına alınan Mustafa Aslan hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Halfeti’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Karaotlak Mahallesinde meydana gelen kazada Mustafa Aslan(17) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Mustafa Aslan ile motosiklette bulunan Müslüm A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan ilk tedavisi yapılan yaralılar Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Mustafa Aslan tüm müdahalelere rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Halfeti’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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