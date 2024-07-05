Haliç çilesi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından önceki gün başlatılan D-100 karayolunun Haliç Köprüsü kesimindeki asfalt yenileme çalışmaları çileye döndü. Haliç Köprüsü'nün metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatılırken köprü trafiği yan yoldaki iki şeritten sağlanıyor. Çalışmanın da etkisiyle sabah saatlerinden itibaren D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu Bahçelievler'den itibaren başlıyor. Bakırköy, Cevizlibağ, Edirnekapı, Haliç Köprüsü ile Halıcıoğlu arasındaki yolda araçlar güçlükle ilerliyor. Sürücüler, Haliç Köprüsü'nden normal günlerde yaklaşık 10 dakika süren yolculuğun bölgedeki trafik yoğunluğu nedeniyle 1.5 saati aşması nedeniyle sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. Çalışmalar 8 Temmuz'a kadar sürecek.