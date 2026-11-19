İstanbul Beşiktaş'ta Umut Andık'ın hayatını kaybettiği saldırıyla başlayan soruşturma sırasında bulunan halıya sarılı ceset olayında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi'ndeki bir gece kulübünün önünde öldürülen Umut Andık (24) soruşturması kapsamında Beyoğlu'nda bir evde yapılan aramada halıya sarılı halde cesedi bulunan Oğuzhan Kalkan'ın, uzun süre Gürcistan'da yaşadığı, 2 Kasım'da 1 milyon dolarlık kayıp para meselesini görüşmek üzere İstanbul'a geldiği öğrenildi. İstanbul Havalimanı'na indikten sonra taksiyle doğrudan Beyoğlu Sütlüce'deki adrese giden Kalkan, ailesini arayarak önemli işleri olduğunu, kendisi yeniden arayana kadar kendisini aramamalarını söylediği öğrenildi.

AİLESİ İHBARDA BULUNMADI

Kendisinden bir süre haber alamayan ailesinin bu durumu; Kalkan'ın, İstanbul'daki işleri nedeniyle iletişim kurmamasıyla ilişkilendirerek bu süreçte herhangi bir kayıp ihbarı yapmadığı belirtildi. Kalkan'ın halıya sarılan cesedi günler sonra, Kuruçeşme saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde ortaya çıkan görüntüler üzerine bulundu.

Soruşturmada adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.