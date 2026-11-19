ADIM ADIM UYGULAMA

Önce leke varsa fazla sıvı, kâğıt havlu ya da temiz bir bezle bastırılarak alınıyor. Burada ovmamak çok önemli, çünkü ovalamak lekeyi hem yayıyor hem de liflerin içine itiyor. Ardından lekenin üzerine ince bir tuz tabakası serpiliyor ve yaklaşık 10-15 dakika bekletiliyor. Tuz nem çekip rengi değişince, bir süpürge ya da el süpürgesiyle toplanıyor. Son olarak hafif nemli temiz bir bezle leke bölgesi bastırılarak siliniyor.