Halıdaki mobilya izleri nasıl geçer? Süpürgenin bile çözemediği ezikleri yok ediyor

Halınızı değiştirmeyi düşündürecek kadar can sıkıcı olan bu sorunu, mutfaktan alacağınız tek bir parça buzla saniyeler içinde tamamen ortadan kaldırabilirsiniz!
Liflerin arasındaki hava boşlukları sıkışır ve lifler birbirine kilitlenir. Sıradan temizlik yöntemleri veya su püskürtmek, liflerin o ezilmiş hafızasını sıfırlamaya yetmez; çünkü su yüzeyde kalır ve dipteki kilitlenmiş yapıya nüfuz edemez.
Profesyonel dekorasyon ve temizlik uzmanlarının en gizli püf noktalarından biri olan buz yöntemi, halının liflerine kaybettiği esnekliği saniyeler içinde geri kazandırır.
Adım Adım Uygulama Rehberi:
Buzu Yerleştirin: Buzluktan çıkardığınız bir adet buz küpünü, koltuğun halı üzerinde bıraktığı o ezik çukurun tam ortasına koyun.
Yavaşça Erimesini Bekleyin: Buzu kesinlikle ezmeyin veya hızlandırmaya çalışmayın. Buz, oda sıcaklığında yavaş yavaş erirken halının lifleri bu suyu acele etmeden, derinlemesine emmeye başlar. Su, sıkışan liflerin lif yapısını gevşetir.
Çatalla Kabartın: Buz tamamen eridikten sonra (halı hafif nemli kalacak şekilde), bir çatal veya diş fırçası yardımıyla o bölgeyi nazikçe yukarı doğru tarayarak lifleri havalandırın. Suyla doyan ve gevşeyen liflerin aniden dikleştiğini ve eski hacmine kavuştuğunu göreceksiniz.