Halıdaki mobilya izleri nasıl geçer? Süpürgenin bile çözemediği ezikleri yok ediyor

Aylarca, hatta yıllarca aynı noktada duran ağır eşyalar, halının ipliklerini (havlarını) öylesine ezer ve sıkıştırır ki; o bölgeyi defalarca fırçalamak, sıcak suyla silmek veya elektrik süpürgesini en güçlü ayarında çalıştırmak bile o çukurları düzeltmeye yetmez.