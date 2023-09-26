Haberler Yaşam Haberleri Halil Eser'in katil zanlısı yakalandı! 10 gözaltı var
Giriş Tarihi: 26.9.2023 00:23 Son Güncelleme: 26.9.2023 01:01

Halil Eser'in katil zanlısı yakalandı! 10 gözaltı var

İzmit İlçesi Serdar Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi akşamı meydana gelen olayda, 2 ayrı grup arasında çıkan tartışma kanlı noktalanmış ve Halil Eser yaşamını kaybederken, 4 kişide yaralanmıştı. Olayın katil zanlısı olduğu tespit edilen ve firari olarak aranan E.A, saklandığı depoda yakalandı. Öte yandan olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

ABBAS ÇAKAR
Halil Eser’in katil zanlısı yakalandı! 10 gözaltı var

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Serdar Mahallesi İnce Sokak üzerinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı meydana gelen olayda, 2 ayrı grup arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Olayda E.A. isimli kişinin silahından çıkan mermilerden Halil Eser (44) vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. 4 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DEPODA YAKALANDI

Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan'ın bilinen isimlerinden olan Halil Eser, toprağa verilirken polis Eser'i öldüren zanlıyı yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Zanlının İzmit Sanayi Mahallesi'nde bir depoda saklandığı bilgisine ulaşan Kocaeli Polisi, zanlıyı yakalamak amacıyla operasyon düzenledi. Operasyon ile yakalanan zanlının, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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Halil Eser'in katil zanlısı yakalandı! 10 gözaltı var
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