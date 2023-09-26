Halil Eser’in katil zanlısı yakalandı! 10 gözaltı var

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Serdar Mahallesi İnce Sokak üzerinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı meydana gelen olayda, 2 ayrı grup arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Olayda E.A. isimli kişinin silahından çıkan mermilerden Halil Eser (44) vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. 4 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DEPODA YAKALANDI

Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan'ın bilinen isimlerinden olan Halil Eser, toprağa verilirken polis Eser'i öldüren zanlıyı yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Zanlının İzmit Sanayi Mahallesi'nde bir depoda saklandığı bilgisine ulaşan Kocaeli Polisi, zanlıyı yakalamak amacıyla operasyon düzenledi. Operasyon ile yakalanan zanlının, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.