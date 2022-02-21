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Giriş Tarihi: 21.2.2022 20:10 Son Güncelleme: 21.2.2022 20:26

Halil Falyalı cinayetinde son dakika gelişmesi: Savcılık, Söylemez kardeşleri tutuklamaya sevk etti

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Halil Falyalı cinayetinde son dakika gelişmesi: Savcılık, Söylemez kardeşleri tutuklamaya sevk etti

Kıbrıs'taki Halil Falyalı cinayetine ilişkin İstanbul’da gözaltına alınan 8 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 5 şüpheliyi, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Savcılık, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

Otel, casino, kumarhane ve sanal bahis işleriyle bilinen Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğramıştı.

Ailesinin de bulunduğu araçta Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş ölmüştü. Suikaste ilişkin soruşturmanın İstanbul ayağında Mustafa ve Faysal Söylemez kardeşlerin aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

SAVCILIK SORGULARI TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, şüpheliler Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız'ı tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Savcılık, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

SON KURŞUN İDDİASI

Mustafa Söylemez'in, Falyalı'ya son kurşunu sıkan isim olduğu iddia edilmişti. Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu.

Balistik incelemelerde bu silahların suikastte kullanıldığı saptanmıştı.

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Halil Falyalı cinayetinde son dakika gelişmesi: Savcılık, Söylemez kardeşleri tutuklamaya sevk etti
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