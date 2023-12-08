Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme... Barodan avukat atanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinin Çatalköy mevkiinde bulunan 20 Temmuz Caddesi üzerinde, 8 Şubat 2022 günü saat 18.45 sıralarında Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğramıştı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin "Tasarlayarak öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 4 şüphelinin ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

MÜTALAA VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz celselerde davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in "Tasarlayarak kasten öldürme", "Suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 6 'şar yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istemişti.

DAVA GÖRÜLMEYE DEVAM ETTİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in de bulunduğu 5 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken; tutuklu sanık Abdurrahim Çelik ise salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, bir celse önce verdiği ve sanıkların cezalandırılmasını talep ettiği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Şikayetçi Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı'yı ise avukatı Muhammed İkbal Şakiroğlu, sanıkların mütalaa doğrultusunda cezalandırılmalarını talep etti.

"BU OLAYDA ADIM GEÇTİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Abdurrahim Çelik, "Ben kimseyi irtibatlandırmadım veya iletişim de kurmadım. Kimseye mesaj da göndermedim. Bu elim olayda iki kişi vurulmuştur. Bu olayda adım geçtiği için özür dilerim. Kaybolan kimliğe ilişkin şikayetim vardı ancak bu ortaya çıkmadı. İlk günden beri bu şikayetim dikkate alınmadı. Lehime olan hususların dikkate alınmasını talep ederim'' dedi.

BARODAN AVUKAT GÖREVLENDİRİLECEK

Mehmet Faysal ve Mustafa Söylemez ise avukatları olmadığı için savunma yapmadılar. Bunun üzerine mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in avukatlarının duruşmaya mazeret bildirmeden katılmadıkları için bir dahaki celseye barodan avukat görevlendirilmesine karar verdi.