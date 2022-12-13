Halil Falyalı operasyonunun detayları ortaya çıktı: Bahis siteleri Malta’dan yönetilmiş!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Halil Falyalı grubuna yönelik olarak "Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında kanun ve Suçtan Kaynaklı Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçuna yönelik 20 Ekim'de 8 ilde gerçekleştirilen operasyondan 39 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin ifadeleri ile MASAK ve Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı Firmalardan elde edilen transfer/para hareketlerine ilişkin analiz çalışmalarında yasadışı bahis organizasyonun yapısı, nasıl işlediği, para trafiği ve elde edilen paranın kripto paralara nasıl çevrildiği, kimlere aktarıldığı deşifre edildi.

BAHİS SİTELERİ MALTA'DAN YÖNETİLDİ

Organizasyonun yurtdışında 15 adet bahis sitesinin bulunduğu tespit edildi. Bu sitelerin vergi kolaylığı olan ada ülkelerinde hayata geçirildiği, esas itibariyle sunucularının Malta ülkesinde olduğu belirlendi. Bu kişilerin Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs bağlantılarının olduğu tespit edildi. Kurulan yasadışı bahis sitelerinin Türkiye'de, özellikle kaçak maç yayını yapan siteler başta olmak üzere, sosyal medya uygulamaları ile fenomenler, GSM telefonlarına atılan mesajlar ve çağrı merkezi aramaları yoluyla büyütülmeye çalışıldığı belirlendi. Yine oynayıcıların kendilerini tercih etmesi için yüksek miktarda bonus ve yüksek bahis oranları verilerek bu siteleri tercih eden oynayıcı sayılarının arttırıldığı belirlendi. Yasadışı bahis dışında çok çeşitli farklı kumar oyununa da sitelerde yer vererek, oynayıcı sayılarını genişlettikleri görüldü.

VPN İLE GİRİŞ YAPILDI

"Yasadışı Bahis ve Suçtan Kaynaklı Mal Varlığı Değerlerini Aklama Suçunu" işleyen sanal ağ yapısı deşifre edilirken, çok sayıda kişinin oynayıcı olarak yasadışı bahis sitelerini kullandıkları, yine yasadışı bahis sitelerine kullanıcıların VPN yöntemiyle bağlandıkları tespit edildi. Organizasyonun kurdukları sitelerin kasa hesabını kendilerinin oluşturdukları bir muhasebe programı üzerinden tuttukları, internet sitelerindeki canlı destek hattından oynayıcılarla irtibat kurdukları ve oynayıcıların gerekli ödemeyi yapması için alternatifli birçok ödeme yöntemi sundukları tespit edildi. Ayrıca, güvenlik kuvvetlerinin ve mali birimlerin takibinden kaçmak ve yapının deşifre olmasını engellemek amacıyla farklı birçok yöntem kullanmışları ortaya çıktı.

808 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Uluslararası Sanal Ağ Operasyonunun" kapsamından Ankara merkezli 20 ilde 136 kişiye yönelik operasyonda 107 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 808 Milyon TL değerinde varlığa el konuldu.

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ekim ayında yapılan Uluslararası Sanal Ağ Operasyonu'nun duyurdu

21'inci yüzyılın en temel sorunlarından birinin mali suçlar olduğunu belirten Bakan Soylu, "Özellikle sanal bahis, sanal kumar ve kripto dünyada paranın herhangi bir engele takılmadan ulaşmasına sebep teşkil etmektedir. Bu da özellikle hem sınırı aşan suçlarda hem mali suçlarda hem de organize suçlarda karşımızda kanun dışı ciddi altyapı oluşturmaktadır. Yani bu suçlardan elde edilen gelirler başka ülkelerde, başka ülkelere transferlerde çok rahat şekilde kullanılabilmektedir. Burada şunun altını çizmek durumundayım, özellikle dünyanın ekonomisi çok güçlü olan ülkeleri, sanki bu konuyla mücadele ediyormuş gibi yapıyorlar. Ve bu konunun maliyetlerini önemli ölçüde orta ölçekli ülkelerin üzerine yıkıyorlar. Ve bu konuları yönlendirdikleri alanlarda yine Balkanlar'dan, Malta, Kıbrıs'a kadar maalesef kendilerine dayanak teşkil ettikleri yerlerdir. Bu da bizim gibi ülkeleri ciddi şekilde etkilemektedir" diye konuştu.

MASAK İZLEMEYE ALDI

Kıbrıs'ta Halil Falyalı cinayetiyle ilgili soruşturmaya Türkiye'de de başladıktan sonra birtakım verilere ulaşıldığını belirten Bakan Soylu, "Ulaştığımız veriler çerçevesinde hem Kıbrıs- Malta hareketliliğini görebildik. MASAK'la beraber yaptığımız çalışmalar, ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda nisan ayından itibaren gerek teknik izleme, gerek bu konuda elde ettiğimiz bilgilerin analizi, gerek binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi ve takip edilmesi ve Cumhuriyet savcılıkları kararıyla, ardından da atılan adımlarla Ekim 2022'de bir ön operasyon gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

FENOMENLER KULLANILDI

Bakan Soylu, organizasyonda 15 adet bahis sitesinin bulunduğunun bilgisini vererek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sitelerin vergi kolaylığı olan ada ülkelerinde hayata geçirildiği ve esas itibarıyla menşei olarak Malta. Kurulan yasa dışı bahis sitelerinin ülkemizde özellikle kaçak maç yayını yapan siteler başta olmak üzere, sosyal medya uygulamaları, fenomenler, GSM telefonlarına atılan mesajlar ve çağrı merkezleri aramaları yoluyla büyütülmeye çalışıldığı. Yine oynayıcıların kendilerini tercih etmeleri için yüksek miktarda bonus ve yüksek bahis oranları verilerek bu siteleri tercih eden oynayıcı sayılarının artırıldığı. Yasa dışı bahis dışında çok çeşitli farklı kumar oyunlarına da sitelerde yer vererek, oynayıcı sayılarını genişlettikleri görülmüştür" dedi.

KRİPTO PARAYLA AKTARILIYOR

Sanal bahis ve kumar paralarının naklinin yine tespit ettikleri kripto borsa sayesinde başka ülkelere aktarıldığından bahseden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bu Operasyon uzun zamandır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Siber Suçlar Daire Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen ve kendi alanında da önemli bir örnek olan ve bundan sonrada devam edecek bir operasyondur. Bu operasyonlardaki temel zorluk şudur; anında yakaladığınız sanal bahis ve kumar kripto varlık ve paraların başka ülkelere transferlerinde ancak anlık işlem yapabilme kabiliyetine sahipsiniz. Bu da suç gelirlerindeki çok az bir miktara el atabilmenizi gerçekleştirebiliyor. Oysa uzun zamandır izlenen bu operasyon çerçevesinde hem olayın menşei olan ülkeler, Malta dahil olmak üzere hem olayın koordine edildiği ülkeler Kıbrıs dahil olmak üzere KKTC ve Güney Kıbrıs da var muhakkak. Oralarda atılan adımlar ve yapılan organizasyonlar dahil olmak üzere hepsinin tespit edildiği, yapıldığı ve gerçekleştirildiği bir operasyon olarak nitelendirilmektedir."