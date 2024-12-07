Halil Falyalı suç örgütünde iki aşama detayı: Örgütün amacı suç gelirlerini Türkiye’de aklamak!

DİJİTAL SEKTÖR SAYESİNDE PARALAR KOLAYLIKLA ÜLKEYE SOKULDU

Örgütün birinci aşamada kimlik bilgilerini, telefon GSM hatlarını, banka hesaplarını, ödeme kuruluşu hesaplarını ve kripto varlık hesaplarını kullandıran, kiralayan veya satan kişileri kullandığı, kişisel verilerin kullanılması yoluyla uluslararası bir örgüt amaçlarını gerçekleştirebilecek sistem kurulduğu aktarıldı. Suç geliri olan yasa dışı bahisten elde edilen paraların, kişisel verilerin, teknolojinin ve internet tabanlı programlar ile finans sektörünün dijitalleşmesi sonucunda uluslararası dolaşıma sokulabildiği ve örgüt yöneticileri ile üyeleri tarafından Türkiye'ye kolaylıkla getirildiği kaydedildi.

TÜRKİYE'DE KURULAN ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA AKLAMA YAPILDI

Örgütün ikinci aşamasının anlatıldığı iddianamede, bu aşamada çeşitli yöntemlerin izlendiği, suç gelirlerinin Türkiye'de kurulan şirketler aracılığıyla veya parçalı bir şekilde birden çok hesaba ve sonra bu hesaplardan başka hesaplara gönderilerek bankacılık faaliyetleriyle veya kripto varlık transfer işlemleriyle yurt dışına çıkarılarak aklandığı ifade edildi. Bu bağlamda suç geliri olarak elde edilen paranın; döviz olarak veya USDT/BUSD gibi stabil kripto varlıklara değiştirilmesi nedeniyle gelirin kaynağından bir ölçüde uzaklaştırılmasının sağlandığı anlatıldı.