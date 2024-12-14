Halil Falyalı suç örgütünün suç geliri trafiği dijital dokümanlardan çıktı

Halil Falyalı suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede sanıkların dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemede suç örgütü içerisindeki hiyerarşiye dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden şüphelilerin ödeme kuruluşu, banka, kimlik bilgileri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdindeki hesaplarının toplandığı, paylaşıldığı ve bu hesapların yasadışı bahis sitesine yazılımla oluşturulan paneller aracılığıyla tanımladıkları ve bu hesapları yasadışı bahis suçunun işlenmesi sırasında ve işlendikten sonra elde edilen malvarlığının aktarımı sırasında para transferi için kullandıklarına ilişkin yazışmalar olduğu ve belgelerin bulunduğu tespit edildi. Dijital dokümanlarda komisyon karşılığı kiralanan banka, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve aracı ödeme kuruluşundaki hesap sahiplerine ödenecek olan paraların tutulduğu kayıtların bulunduğu, hesap kiralayan kişilere ilişkin kişisel bilgiler ile banka ve ödeme kuruluşlarına ilişkin şifrelerin olduğu çok fazla Excel dosyası da çıktı.

'MAL VARLIKLARININ KASA ADI ALTINDA TAKİBİ YAPILIYORDU'

Çok fazla kişiye ait kripto varlık borsaları, banka hesapları ve ödeme kuruluşları üyelikleri oluşturulması amacıyla öz çekim, kimlik bilgileri ile kimlik fotoğraflarının bulunduğu dijital dokümanlarda, Telegram, Whatsapp ve Skype gibi uygulamalar üzerinde sohbet grupları veya bireysel sohbet mesajlaşmalarında suç örgütü üyelerine toplanan hesaplar için ödenecek ücret konusunda yazışmaların olduğu, yasadışı bahis suçundan elde edilen malvarlıklarının 'kasa' adı altında takibinin yapıldığına ilişkin yazışmaların bulunduğu belirlendi. Yasadışı bahis sitelerinin işleyişine ve reklamlarına ilişkin yazışmaların bulunduğu dijital dokümanlarda sürekli olarak bir para akış trafiğinin ve konuşma içeriklerinin yasa dışı bahis kaynaklı tutarların kripto para borsasına aktarılması ile ilgili yazışmaların bulunduğu, yasadışı bahis sitelerine gönderilen paralara ilişkin listelerin bulunduğu ve yasadışı bahis sitelerine oluşturulan üyelik bilgilerinin bulunduğu belirlendi.

46 BİN 66 REKLAM MESAJI GÖNDERİLDİ

Dijital dokümanlarda, yasadışı bahis sitesinin verilerinin bulunduğu bilgisayara uzaktan erişim sağladıklarına ilişkin kayıtlar olduğu ortaya çıkarken, yasadışı bahis sitelerinin reklamı yönünde 49 bin 66 cep telefon numarasına kısa mesajlar gönderildiğine ilişkin Excel listesinin bulunduğu da tespit edildi. Yasadışı bahis sitelerine ilişkin çağrı personelleri tarafından aranılan kişilere ait telefon numara listesinin, kripto transferlerine ilişkin listelerin, soruşturma sırasında bloke konulan banka, aracı ödeme kuruluşu ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarında bulunan hesaplara ve hesaplardaki miktarlara ilişkin listelerin bulunduğu da ifade edildi.

BANKA DEKONTLARI BULUNDU

Para transferlerinin birçok bankadan havale yöntemiyle kısa zaman içerisinde ve art arda farklı şahıslara gönderildiğine ilişkin banka dekontlarının bulunduğu dokümanlarda PDF uzantılı belgelerin, bahis ve kumar yazılım sağlama sistemi olan 'Betconstruct' isimli yasadışı bahis sitesi yönetim paneline giriş kayıtlarının ve ayrıca bu panel içerisinde yasadışı bahis oynayan kişilere ilişkin işlem hareketleriyle site üyelik bilgilerini içeren ekran görüntülerinin de olduğu aktarıldı.

CASİNO MÜDÜRÜNÜN TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

Halil Falyalı suç örgütü yöneticilerinden olan ve Falyalı'ya ait otel ile casinonun insan kaynakları müdürü olarak görev yapan Hakan Atıcı'ya ilişkin tespitlerde, Falyalı'ya ait kripto cüzdanlara 2021'de kripto varlık transfer ettiği, transfer tarihinde bu değerin yaklaşık 474 milyon 432 bin 169 dolar olduğu kaydedildi.

'EŞİMİN CÜZDANINDAN KENDİ HESABIMA TANSFER YAPTIM'

Dosya kapsamında ifadesi alınan Halil Falyalı'nın eşi ve örgüt yöneticisi Özge Falyalı, eşine ait otelin casino ve yasa dışı bahis işlemleriyle ilgilenmediğini yalnızca hotel ve restoranla ilgilendiğini söyledi. Falyalı, "Hakan Atıcı eşimin işlettiği hotel ve casinoda insan kaynakları müdürü olarak çalıştı. Eşim Halil Falyalı'nın ölümünden 2-3 ay sonra işten çıkardım. Kendi kızlık soyadım olan Özge Taşker adına açılmış bir kripto varlık cüzdanım var. Bu hesabı 5-6 yıl önce açtım. İlk hesap açtığım zamanda ilk olarak BTC aldım. Daha sonra kendim 2020'de Etherium üretimi yaptım. Bu hesabıma ne eşimden ne de işletmelerinden ne da başka şahıslardan bir coin alımı olmadı. Biz 30 milyon Euro, 10 milyon Dolar ve 10 milyon Sterlin karşılığı Etherium, Bitcoin ve TTER'den oluşan kripto varlığın vergisini ödedik. Eşim yaptığı beyanda yurt dışında olan varlıklarını 6 ile 12 ayda getireceğini beyan etmişti. Ancak Şubat 2022'de eşim uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat ettiğinden dolayı bir kısım varlığını KKTC'ye getiremedi. Vefatından sonra tereke memuru ben olduğumdan dolayı ve Vergi Dairesi kalan kripto varlıkları bir an önce getirmemiz gerektiği yönünde bizi uyardığından dolayı ben eşim Halil Falyalı'nın bilgisayarına girip eşimin cüzdanından 8 mart 2022'de 30 BTC, 9 Mart'ta 5 BTC kripto varlığı kendi hesabıma transfer ettim" dedi.