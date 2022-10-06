Halil Falyalı suikastı davası başladı: İşte istenen cezalar!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) otel ve kumarhane işletmeciliğiyle bilinen işadamı Halil Falyalı, 8 Şubat 2022'de uğradığı suikast sonucu şoförü Murat Demirtaş ile birlikte ölmüştü. Cinayete ilişkin Mehmet Faysal ve Mustafa Söylemez kardeşlerin aralarında olduğu 6 sanık hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada bugün ilk duruşma yapılıyor.
SAVCILIĞIN İSTEDİĞİ CEZALAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş maktul, Svetlana Gulua ve Özge Taşker Falyalı müşteki olarak yer alıyor.
İddianamede, şüpheliler Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" suçundan ise 5 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Diğer şüpheliler Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs ve Ender Yıldız'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "suç işlemek için kurulan silahlı örgüte üye olmak" suçlarından 32,5 yıldan 46'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
KUMARHANE GÜVENLİĞİ OLARAK BAŞLADI
İddianamede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan Halil Falyalı'nın yaklaşık 20 yıl önce Kıbrıs'ta kumarhane güvenliği olarak işe başladığı, burada birçok otel işletmeciliği ve gazino yöneticiliği yaptığı anlatılıyor.
KKTC'de "adam kaçırma, darp ve zorla alıkoyma" suçlanan Falyalı'nın 14 Ekim 2021'de polise teslim olduğu ve tutuklandığı, aleyhindeki davalar geri çekilince 17 Aralık 2021'de cezaevinden çıktığı belirtiliyor.
ABD'NİN KIRMIZI BÜLTENİ
KKTC'deki bir gazinonun sahibi olan Falyalı hakkında 19 Ocak 2017 tarihinde ABD yetkili makamlarınca kırmızı bülten çıkarıldığı belirtiliyor. Bu bültende "Maktulün ateşli silah sahibi olduğu, silahlı korumalar ve güvenlikle seyahat ettiğinin bilindiği, 2012 yılı Mayıs-Eylül ayları arasında Virginia'nın doğu bölgesinde kara para aklamak için çeşitli planlara iştirak ettiği, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'da silah ve uyuşturucu dağıtan Kıbrıs'taki geniş çaplı bir silah ve uyuşturucu kaçakçılığı örgütünü yönettiği, bu örgütün Kıbrıs ve Türkiye'den Birleşik Krallık'a eroin taşıdığı ve bu satıştan elde edilen geliri akladığı" yönünde bilgilere yer verildiği aktarılıyor.
AYLAR ÖNCE PLANLANDI
İddianameye göre şuikast şöyle gerçekleşti: Falyalı 8 Şubat 2022 sabahı şoförünün kullandığı araçla kendisine ait otelden korumaları Halil Işık ve Türkistan Gülce'nin eskortluğunda ayrıldı. Yolun daralan yerinde park halinde duran bir araç, şoförün korna çalmasına rağmen yoldan çekilmedi.
Tam bu esnada birkaç el tabanca sesi geldi. Ardından otomatik tüfeklerle Falyalı'nın içinde olduğu araç hedef alınarak ateş edildi. Kanlar içinde kalan Halil Falyalı, şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldü.
Savcılığın iddianamesinde, şüpheli Mustafa Söylemez'in dosyadaki ifadelere göre, aylar öncesinden suikastı ayrıntılı şekilde planlayıp uygulamaya soktuğu, Veysel Sare ve Musa Çiçek'e bu süreçte para verip konaklama, araç kiralama, telefon alma gibi masrafları karşıladığı, uzun namlulu silah kullanarak bu eylemi gerçekleştiren iki kişiden biri olduğu kaydediliyor.
İddianamede, son derece organize, planlı ve profesyonel bir şekilde işlendiği belirtilen suikastın belli bir sürece yayıldığı, şüphelilerin bir araya gelip birtakım görüşmeler yaptıkları ifade ediliyor.
İLK SUİKAST GİRİŞİMİ…
Şüphelilerin suikastı çok daha önce gerçekleştirmeye karar verdikleri, ilk olarak 2021 yılı Eylül ayında Musa Çiçek ve Mustafa Söylemez'in KKTC'ye kaçak yollarla gittikleri, bu ilk gidişlerinde Falyalı'nın cezaevinde olması nedeniyle eylemi gerçekleştiremedikleri öne sürülüyor. Şüphelilerin İstanbul'a dönüp yeni bir organizasyon yaptıkları vurgulanıyor.
İddianamede eylemin her biri farklı rol ve görevler üstlenmiş çok sayıda şüpheli tarafından belli bir plan ve hiyerarşi içerisinde gerçekleştirildiği, olay günü kullandığı araçta parmak iziyle birlikte atış artıklarına rastlanan Mustafa Söylemez'in suç işlemek amacıyla kurulan bu örgütün kurucusu ve yöneticisi olduğu vurgulanıyor.