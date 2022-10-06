Halil Falyalı suikastı davası başladı: İşte istenen cezalar!

KUMARHANE GÜVENLİĞİ OLARAK BAŞLADI

İddianamede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan Halil Falyalı'nın yaklaşık 20 yıl önce Kıbrıs'ta kumarhane güvenliği olarak işe başladığı, burada birçok otel işletmeciliği ve gazino yöneticiliği yaptığı anlatılıyor.

KKTC'de "adam kaçırma, darp ve zorla alıkoyma" suçlanan Falyalı'nın 14 Ekim 2021'de polise teslim olduğu ve tutuklandığı, aleyhindeki davalar geri çekilince 17 Aralık 2021'de cezaevinden çıktığı belirtiliyor.

ABD'NİN KIRMIZI BÜLTENİ

KKTC'deki bir gazinonun sahibi olan Falyalı hakkında 19 Ocak 2017 tarihinde ABD yetkili makamlarınca kırmızı bülten çıkarıldığı belirtiliyor. Bu bültende "Maktulün ateşli silah sahibi olduğu, silahlı korumalar ve güvenlikle seyahat ettiğinin bilindiği, 2012 yılı Mayıs-Eylül ayları arasında Virginia'nın doğu bölgesinde kara para aklamak için çeşitli planlara iştirak ettiği, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'da silah ve uyuşturucu dağıtan Kıbrıs'taki geniş çaplı bir silah ve uyuşturucu kaçakçılığı örgütünü yönettiği, bu örgütün Kıbrıs ve Türkiye'den Birleşik Krallık'a eroin taşıdığı ve bu satıştan elde edilen geliri akladığı" yönünde bilgilere yer verildiği aktarılıyor.

AYLAR ÖNCE PLANLANDI

İddianameye göre şuikast şöyle gerçekleşti: Falyalı 8 Şubat 2022 sabahı şoförünün kullandığı araçla kendisine ait otelden korumaları Halil Işık ve Türkistan Gülce'nin eskortluğunda ayrıldı. Yolun daralan yerinde park halinde duran bir araç, şoförün korna çalmasına rağmen yoldan çekilmedi.

Tam bu esnada birkaç el tabanca sesi geldi. Ardından otomatik tüfeklerle Falyalı'nın içinde olduğu araç hedef alınarak ateş edildi. Kanlar içinde kalan Halil Falyalı, şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldü.

Savcılığın iddianamesinde, şüpheli Mustafa Söylemez'in dosyadaki ifadelere göre, aylar öncesinden suikastı ayrıntılı şekilde planlayıp uygulamaya soktuğu, Veysel Sare ve Musa Çiçek'e bu süreçte para verip konaklama, araç kiralama, telefon alma gibi masrafları karşıladığı, uzun namlulu silah kullanarak bu eylemi gerçekleştiren iki kişiden biri olduğu kaydediliyor.

İddianamede, son derece organize, planlı ve profesyonel bir şekilde işlendiği belirtilen suikastın belli bir sürece yayıldığı, şüphelilerin bir araya gelip birtakım görüşmeler yaptıkları ifade ediliyor.

İLK SUİKAST GİRİŞİMİ…

Şüphelilerin suikastı çok daha önce gerçekleştirmeye karar verdikleri, ilk olarak 2021 yılı Eylül ayında Musa Çiçek ve Mustafa Söylemez'in KKTC'ye kaçak yollarla gittikleri, bu ilk gidişlerinde Falyalı'nın cezaevinde olması nedeniyle eylemi gerçekleştiremedikleri öne sürülüyor. Şüphelilerin İstanbul'a dönüp yeni bir organizasyon yaptıkları vurgulanıyor.

İddianamede eylemin her biri farklı rol ve görevler üstlenmiş çok sayıda şüpheli tarafından belli bir plan ve hiyerarşi içerisinde gerçekleştirildiği, olay günü kullandığı araçta parmak iziyle birlikte atış artıklarına rastlanan Mustafa Söylemez'in suç işlemek amacıyla kurulan bu örgütün kurucusu ve yöneticisi olduğu vurgulanıyor.