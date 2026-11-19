MODERN SALONLARDA HALI KATMANLAMA DÖNEMİ

Dekorasyonda dikkat çeken bir diğer uygulama ise birden fazla halıyı birlikte kullanmak. Özellikle küçük desenli bir vintage halının daha büyük ve sade dokulu bir halının üzerine yerleştirilmesi farklı bir görünüm oluşturuyor.

Bu yöntemle salonlarda derinlik hissi artırılırken farklı dokuların bir arada kullanılması da mümkün oluyor. Özellikle bohem ve eklektik dekorasyon tarzlarında bu uygulama öne çıkıyor.