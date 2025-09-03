Haliliye’de miras kavgası! 1 ölü

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Ali Y. ile kardeşi 48 yaşındaki Ahmet Y. arasında miras ve mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada silahın ateşlenmesi sonucu Ali Y. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ali Y.'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet Y., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede suç aleti tüfek ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Ali Y.'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.