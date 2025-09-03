Haberler Yaşam Haberleri Haliliye'de miras kavgası! 1 ölü
Haliliye'de miras kavgası! 1 ölü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde miras ve mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada, bir kişi kardeşi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Ali Y. ile kardeşi 48 yaşındaki Ahmet Y. arasında miras ve mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada silahın ateşlenmesi sonucu Ali Y. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ali Y.'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet Y., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede suç aleti tüfek ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Ali Y.'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

