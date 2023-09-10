Haliliye’de sulama kanalında ceset bulundu!

Olay Haliliye ilçesine bağlı Çekçek kırsal mahallesi civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Çekçek kırsal Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen jandarma ve su altı arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle 13-15 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç cesedi çıkarıldı.

Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.