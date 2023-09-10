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Giriş Tarihi: 10.9.2023 22:24 Son Güncelleme: 10.9.2023 22:40

Haliliye'de sulama kanalında ceset bulundu!

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde DSİ’ye ait sulama kanalında genç cesedi bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Haliliye’de sulama kanalında ceset bulundu!

Olay Haliliye ilçesine bağlı Çekçek kırsal mahallesi civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Çekçek kırsal Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen jandarma ve su altı arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle 13-15 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç cesedi çıkarıldı.

Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haliliye'de sulama kanalında ceset bulundu!
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