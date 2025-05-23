Son dakika: Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na yalan tanıklıktan ceza

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun yalan beyan iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma sonunda Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "Yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemli iddianame düzenlendi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu açılan dava kapsamında geçtiğimiz celse savunma yaparak suçlamaları reddetmişti. Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın ikinci celsesi görüldü. Duruşmaya Halit Ergenç ve taraf avukatları katıldı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında her iki isminde cezalandırılmasını talep etti. Halit Ergenç, yalan söylemediğini belirterek beraatını istedi.

CEZALARI BELLİ OLDU

Kararını açıklayan mahkeme, "Yalan tanıklık" suçundan Halit Ergenç'e 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu'na ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.