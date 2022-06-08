Halit Özgür Sarı kimdir? Halit Özgür Sarı sevgilisi kim, boyu kaç, kaç yaşında, nereli?

Halit Özgür Sarı hayatı ile arama geçmişlerindeki yerini aldı. Fenomen dizi Kardeşlerim'den ayrıldıktan sonra verdiği aranın ardından yeni bir diziye başlayan genç oyuncu kariyeri ile araştırılmaya başlandı. Bu noktada "Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında, nereli?" gibi sorular gündemde. Yakında bir Netflix işi ile gündeme gelecek ünlü isim magazinden uzak bir hayat yaşamaya çalışıyor. Peki, Halit Özgür Sarı sevgilisi kim, boyu kaç, dizileri ve filmleri neler? İşte detaylar…
HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?
4 Ekim 1993 İstanbul doğumlu olan Halit Özgür Sarı lisenin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünde eğitim gördü.
Mezuniyetinin ardından oyunculuk eğitimi alan Sarı, eğitiminin ardından profesyonel oyunculuk kariyerine TRT 1'in tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul'da başladı.
Diriliş Ertuğrul
Hakan: Muhafız
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Yakında - Özel Ders (Netflix)
HALİT ÖZGÜR SARI SEVGİLİSİ
Ünlü oyuncunun adı Şampiyon dizisindeki rol arkadaşı İlayda Alişan ile aşk dedikodularına karışsa da konuyla ilgili netleşen bir durum yok. Genç oyunucunun hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor.