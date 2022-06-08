Halit Özgür Sarı kimdir? Halit Özgür Sarı sevgilisi kim, boyu kaç, kaç yaşında, nereli?

Halit Özgür Sarı hayatı ile arama geçmişlerindeki yerini aldı. Fenomen dizi Kardeşlerim'den ayrıldıktan sonra verdiği aranın ardından yeni bir diziye başlayan genç oyuncu kariyeri ile araştırılmaya başlandı. Bu noktada "Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında, nereli?" gibi sorular gündemde. Yakında bir Netflix işi ile gündeme gelecek ünlü isim magazinden uzak bir hayat yaşamaya çalışıyor. Peki, Halit Özgür Sarı sevgilisi kim, boyu kaç, dizileri ve filmleri neler? İşte detaylar…