Haberler Yaşam Haberleri Halit Özgür Sarı kimdir? Halit Özgür Sarı sevgilisi kim, boyu kaç, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 8.6.2022 22:55 Son Güncelleme: 8.6.2022 22:59

Halit Özgür Sarı kimdir? Halit Özgür Sarı sevgilisi kim, boyu kaç, kaç yaşında, nereli?

Halit Özgür Sarı kimdir? Halit Özgür Sarı sevgilisi kim, boyu kaç, kaç yaşında, nereli?

En son yer aldığı Kardeşlerim dizisi ile yıldızı parlayan Halit Özgür Sarı yeni dizisi ile gündemdeki yerini aldı. ATV’nin sevilen dizisinde çıkış yakalayan ünlü oyuncu hakkında “Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları yanıt aramaya başladı. Oyunculuk kariyerine TRT 1’de başlayan ünlü oyuncu son dönemde yaşadığı aşk ile gündeme gelmişti. Peki, Halit Özgür Sarı sevgilisi kim, boyu kaç, dizileri ve filmleri neler? İşte ünlü isim hakkında tüm merak edilenler…

Halit Özgür Sarı hayatı ile arama geçmişlerindeki yerini aldı. Fenomen dizi Kardeşlerim'den ayrıldıktan sonra verdiği aranın ardından yeni bir diziye başlayan genç oyuncu kariyeri ile araştırılmaya başlandı. Bu noktada "Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında, nereli?" gibi sorular gündemde. Yakında bir Netflix işi ile gündeme gelecek ünlü isim magazinden uzak bir hayat yaşamaya çalışıyor. Peki, Halit Özgür Sarı sevgilisi kim, boyu kaç, dizileri ve filmleri neler? İşte detaylar…

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

4 Ekim 1993 İstanbul doğumlu olan Halit Özgür Sarı lisenin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünde eğitim gördü.

Mezuniyetinin ardından oyunculuk eğitimi alan Sarı, eğitiminin ardından profesyonel oyunculuk kariyerine TRT 1'in tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul'da başladı.

Ünlü oyuncu en son ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'de "Kadir Eren" karakterine hayat verdi.

HALİT ÖZGÜR SARI DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Gizli Saklı - Pamir

Kardeşlerim

Kırmızı Oda

Şampiyon

Diriliş Ertuğrul

Hakan: Muhafız

Geçen Yaz

Yakında - Özel Ders (Netflix)

HALİT ÖZGÜR SARI SEVGİLİSİ

Ünlü oyuncunun adı Şampiyon dizisindeki rol arkadaşı İlayda Alişan ile aşk dedikodularına karışsa da konuyla ilgili netleşen bir durum yok. Genç oyunucunun hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor.

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Halit Özgür Sarı kimdir? Halit Özgür Sarı sevgilisi kim, boyu kaç, kaç yaşında, nereli?
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