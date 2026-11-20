İstanbul'da Beşiktaş'taki bir eğlence mekanına düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede halıya sarılı bir ceset görüntüsüne rastlayan polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi. Beyoğlu'nda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Oğuzhan Kalkan'ın (30) cansız bedenine ulaşıldı. Gürcistan'dan 2 Kasım 2026'da İstanbul'a geldiği belirlenen Kalkan'ın, aynı gün annesini telefonla aradığı öğrenildi. Kalkan'ın annesine, "Ben İstanbul'a geldim. Ben aramadan siz beni aramayın. Bazı sıkıntılar var. Onları halledip sizi arayacağım" dediği ortaya çıktı.
EVE GİRDİKTEN 10 DAKİKA SONRA ÇIKTILAR
Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Kalkan'ın Beyoğlu'ndaki eve girdikten sonra burada iki kişi tarafından karşılandığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Kalkan'ın eve girişinden yaklaşık 10 dakika sonra iki kişinin hızla dışarı çıktığını belirledi. Bu kişilerden birinin cinayetin tetikçisi olduğu öne sürülen Caner B. olduğu tespit edildi. Cinayetin ardından evden ayrılan şüphelilerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde rahat tavırları dikkat çekti.
CESEDİ HALIYA SARIP YOK ETMEK İSTEDİLER
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, cinayetin ardından aynı suç örgütü içerisinde bulunan bazı kişilerin akşam saatlerinde eve geldiği belirlendi. Şüphelilerin, Oğuzhan Kalkan'ın cesedini ortadan kaldırmak amacıyla halıya sardıkları ancak cesedi evden çıkaramayınca bırakıp gittikleri tespit edildi.
TELEFONLARINDA CESEDİN FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI
Şüphelilerin telefonunda bulunan halıya sarılı ceset fotoğrafı da cinayetin ortaya çıkarılmasını sağladı.
YUNANİSTAN'A KAÇARKEN MARİNADA YAKALANDI
Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen Caner B.'nin yurt dışına kaçmaya hazırlandığını belirleyen polis ekipleri, şüphelinin izini İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da buldu. İstanbul ve İzmir emniyet müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla marinaya operasyon düzenlendi. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grubun içerisinde bulunan Caner B., Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı. İstanbul'a getirilerek Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheli, suçlamaları kabul etmedi ve cinayeti diğer suç ortaklarının işlediğini öne sürdü. Caner B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÖZALTI SAYISI 37'YE YÜKSELDİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısının 37'ye yükseldiği öğrenildi. Daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O GÜNDEN BERİ AYNI KIYAFETLERİ GİYİYORMUŞ
Şüphelinin yakalandığı sırada giydiği ayakkabılarla cinayetin işlendiği gün giydiği tüm kıyafetlerin neredeyse aynı olması dikkat çekti.