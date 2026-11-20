İstanbul'da Beşiktaş'taki bir eğlence mekanına düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede halıya sarılı bir ceset görüntüsüne rastlayan polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi. Beyoğlu'nda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Oğuzhan Kalkan'ın (30) cansız bedenine ulaşıldı. Gürcistan'dan 2 Kasım 2026'da İstanbul'a geldiği belirlenen Kalkan'ın, aynı gün annesini telefonla aradığı öğrenildi. Kalkan'ın annesine, "Ben İstanbul'a geldim. Ben aramadan siz beni aramayın. Bazı sıkıntılar var. Onları halledip sizi arayacağım" dediği ortaya çıktı.