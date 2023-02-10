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Giriş Tarihi: 11.2.2023

Halk eğitimde 7/24 üretim

Türkiye, kahreden depremden sonra bir oldu birlik oldu. Depremzedeler için herkes yardıma koştu. Halk eğitim merkezlerinde eğitim gören kursiyerler, depremzedeler üşümesin diye atkı, bere, şapka, eşofman, kazak ve çocuklar için oyuncak yapıyor

ABBAS ÇAKAR
Halk eğitimde 7/24 üretim
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 depremini yaşayan kadınlar, afetzedeler için aralıksız çalışıyor. Meslek Edindirme ve Hobi Kurs Merkezi GÖLMEK'te kurs gören kadınlar yardım seferberliği başlattı. Sosyal paylaşım guruplarından organize olarak para toplayan Gölcüklü kadınlar, hayırseverlerin de yardımıyla kışlık atkı, bere, eldiven, eşofman, polar ve battaniye üretmeye başladılar. İzmit'te Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, aralarında topladıkları paralar ile kumaş alarak, depremzedeler için polar battaniye ve bere yapıyor.



Okul müdürü Aynur Kadiroğlu, aynı acıları 17 Ağustos 1999 depreminde kendilerinin de yaşadığını belirtti. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ halk eğitim merkezindeki herkes el birliği ile depremzedeler için çalışıyor. Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acısını yaşayan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'ndeki öğretmenler, kursiyerlerin desteğiyle "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için kışlık kıyafetler dikiyor. Bursa'nın dağ ilçelerinden Harmancık ve Orhaneli'deki kadınlar da depremzede çocuklara gönderilmek üzere polar kumaştan eldiven, bere, atkı, battaniye ve kıyafet dikiyor.

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