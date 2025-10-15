Halk koşusu nedeniyle yolu kesilen araç sürücüleri, koşucuları tartaklayıp hakaret etti

Sürücülerden bazıları bu sırada koşucularla tartışmaya başladı. Koşucuların karşılık vermesi üzerine gerginlik yaşandı. Sürücülerden biri koşucuları tartaklayıp, hakaret etti. Araya çevredeki vatandaşların girmesiyle gerginlik son buldu. Bir sürücü ise doğum yapmak üzere olan eşini hastaneye yetiştirmesi gerektiğini iddia ederek polisi yolu açması için ikna etmeye çalıştı. Yaşanan gerginlik, trafikteki motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.