Adana'nı Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde, Cumali Artukaslan yönetimindeki özel halk otobüsü, Güzel Canpolat (44) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir evin kapısına çarparak durabildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Canpolat ve araçtaki Meryem Nisa Canpolat (13) ile otobüsteki yolcularından Aslı (28) ve Kuzey Aras İnce (1), Nurcan Akkır (36) ve Melek Uçur (37) yaralandı. Yaralılar, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!