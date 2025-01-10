Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

Kazada, otomobil sürücüsü Canpolat ve araçtaki Meryem Nisa Canpolat (13) ile otobüsteki yolcularından Aslı (28) ve Kuzey Aras İnce (1), Nurcan Akkır (36) ve Melek Uçur (37) yaralandı. Yaralılar, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.