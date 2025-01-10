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Giriş Tarihi: 10.1.2025 19:21

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

Adana'nın Sarıçam ilçesinde özel halk otobüsü ile 44 yaşındaki Güzel Canpolat isimli şahsın kullandığı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

AA
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

Adana'nı Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde, Cumali Artukaslan yönetimindeki özel halk otobüsü, Güzel Canpolat (44) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir evin kapısına çarparak durabildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Canpolat ve araçtaki Meryem Nisa Canpolat (13) ile otobüsteki yolcularından Aslı (28) ve Kuzey Aras İnce (1), Nurcan Akkır (36) ve Melek Uçur (37) yaralandı. Yaralılar, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!
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