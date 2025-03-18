Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Halk TV sunucusu Ece Üner’e soruşturma: Savcılığa getirildi
Giriş Tarihi: 18.3.2025 15:23 Son Güncelleme: 18.3.2025 16:03

SON DAKİKA: Halk TV sunucusu Ece Üner’e soruşturma: Savcılığa getirildi

Halk TV Ana haber sunucusu Ece Üner, İsmail Saymaz’ın pasaportuna el konulmasına ilişkin ''FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık!'' yorumunda bulunmuştu. Harekete geçen savcılık, Üner hakkında “Yargı organlarını alenen aşağılama” ve “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından soruşturma başlattı. Üner ifade vermek üzere polis eşliğinde adliyeye getirildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA: Halk TV sunucusu Ece Üner’e soruşturma: Savcılığa getirildi

Pasaportuna el konulan İsmail Saymaz konuyla alakalı sosyal medyasından bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşıma karşılık Halk Tv Ana haber sunucusu Ece Üner, ''FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık!'' şeklinde bir yorumda bulundu.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Ece Üner tarafından yapılan paylaşım nedeniyle "Yargı organlarının alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ece Üner'in ifade vermesi için emniyete yazı yazıldı. Üner ifade vermek üzere polis eşliğinde adliyeye getirildi.

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SON DAKİKA: Halk TV sunucusu Ece Üner’e soruşturma: Savcılığa getirildi
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