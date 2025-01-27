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Giriş Tarihi: 27.1.2025 22:05 Son Güncelleme: 27.1.2025 22:22

Halk TV ve Barış Pehlivan’a bilirkişi soruşturması!

Halk TV ve Gazeteci Barış Pehlivan Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısında hedef haline getirdiği bilirkişi ile olan telefon görüşmesinin yayınladı. İzinsiz kayda alınan görüşmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Halk TV ve Barış Pehlivan’a bilirkişi soruşturması!

Bugün Saraçhane'de basın açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir kısım soruşturmaları ve bilirkişiyi hedef haline getirdi. Kendisinin yargıladığı dosyaya atanan bilirkişinin önce adını veren ardından "Adam mahkemeyi yanıltacak kadar cesur, gözü kara" şeklinde ifadeler kullanan İmamoğlu, hakkında yeni re'sen soruşturma başlatılmıştı.

BİLİRKİŞİYLE OLAN KONUŞMAYI İZİNSİZ KAYDA ALDI

Ardından Halk TV yayınında Barış Pehlivan bilirkişi ile telefon görüşmesini kayıt altına alarak paylaştı. İzinsiz olarak kayda alıp yayınlayan, bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf eden Pehlivan ve Halk TV hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlanmıştır.

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Halk TV ve Barış Pehlivan’a bilirkişi soruşturması!
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