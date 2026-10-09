Halkalı-Çerkezköy-Edirne hızlı tren durakları ve YHT seferleri belli oldu! İşte 2026 tren saatleri

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule etabının hizmete alınmasıyla Trakya'da ulaşımda yeni bir dönem başlıyor. TCDD Taşımacılık tarafından paylaşılan sefer programına göre Çerkezköy ile Edirne arasında günde üç gidiş ve üç dönüş olmak üzere toplam 6 hızlı tren seferi düzenlenecek. İstanbul'dan seyahat edecek yolcular ise Halkalı'dan hareket eden bölgesel trenlerle Çerkezköy'e ulaşarak hızlı trene aktarma yapabilecek.