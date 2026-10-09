Halkalı-Çerkezköy-Edirne hızlı tren durakları ve YHT seferleri belli oldu! İşte 2026 tren saatleri

Halkalı-Çerkezköy-Edirne hızlı tren güzergâhında Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'deki önemli ulaşım noktaları birbirine bağlanıyor. Paylaşılan güzergâh şemasına göre Çerkezköy-Edirne hızlı tren hattında şu istasyonlar yer alıyor:
İstanbul Halkalı istasyonu ise bölgesel tren bağlantısıyla güzergâha dahil oluyor. Böylece Halkalı'dan hareket eden yolcular Çerkezköy'de aktarma yaparak Edirne yönüne seyahat edebilecek.
Edirne'den Çerkezköy'e gitmek isteyen yolcular için gün içinde üç sefer düzenleniyor.
|
Edirne Kalkış
|
Çerkezköy Varış
|
09.00
|
09.54
|
13.00
|
13.54
|
17.45
|
18.39
İstanbul'dan Edirne'ye trenle gitmek isteyen yolcular için Halkalı-Çerkezköy bağlantılı aktarma imkânı sunulacak. Halkalı'dan hareket eden bölgesel tren Çerkezköy'e ulaştıktan sonra yolcular Edirne hızlı trenine geçiş yapabilecek.
Halkalı-Edirne aktarmalı tren saatleri:
Böylece Halkalı'dan saat 08.25'te hareket eden yolcular, Çerkezköy'deki aktarmanın ardından saat 11.38'de Edirne'ye ulaşabilecek.
Edirne'den İstanbul'a dönüşte de Çerkezköy üzerinden aktarmalı ulaşım sağlanabilecek.
Edirne-Halkalı aktarmalı tren saatleri:
Edirne hızlı tren kalkış: 17.45
Çerkezköy varış: 18.39
Çerkezköy bölgesel tren kalkış: 18.50
Halkalı varış: 21.00
Yeni ulaşım düzenlemesinde Halkalı-Çerkezköy-Uzunköprü bölgesel tren bağlantısı da yer alıyor. Paylaşılan sefer programına göre Halkalı'dan 08.25'te hareket eden bölgesel tren, Çerkezköy'e 10.23'te ulaştıktan sonra yoluna devam ederek 13.28'de Uzunköprü'ye varacak.
Dönüş yönünde ise Uzunköprü'den 15.40'ta hareket eden bölgesel trenin Çerkezköy'den 18.50'de ayrılarak Halkalı'ya 21.00'de ulaşması planlanıyor.
Yeni sefer düzeniyle birlikte Çerkezköy, hem Edirne hızlı tren seferleri hem de Halkalı ve Uzunköprü bölgesel tren bağlantıları açısından önemli bir aktarma noktası olacak.
🚄 Trakya'da yeni bir dönem başlıyor! Mesafeler kısalıyor, yolculuklar hız kazanıyor! Çerkezköy–Edirne arasında 10 Ekim 2026 itibarıyla hızlı tren seferlerimiz başlıyor! 132 kilometrelik yeni hattımızda 54 dakikalık yolculuk süresi ve günlük karşılıklı 6 seferle yolcularımıza daha hızlı, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım deneyimi sunuyoruz. Halkalı–Edirne aktarmalı seferlerimiz ve Halkalı–Uzunköprü bölgesel trenlerimizle yolculuklara konfor katıyoruz. 📍 Sefer saatleri görselimizde! Yeni hat, daha hızlı yolculuklar! 🚆 #TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷— TCDD Taşımacılık (@TCDDTasimacilik) October 9, 2026