Haberler Yaşam Haberleri Halkalı-Çerkezköy-Edirne hızlı tren durakları ve YHT seferleri belli oldu! İşte 2026 tren saatleri
Giriş Tarihi: 09.10.2026 17:07

Halkalı-Çerkezköy-Edirne hızlı tren durakları ve YHT seferleri belli oldu! İşte 2026 tren saatleri

Halkalı-Çerkezköy-Edirne hızlı tren durakları ve YHT seferleri, Trakya’da demir yolu ulaşımında yeni dönemin başlamasıyla gündeme geldi. Çerkezköy-Edirne hızlı tren seferleri 10 Ekim 2026 itibarıyla başlayacak. İki nokta arasındaki yolculuk süresi yaklaşık 54 dakikaya inerken İstanbul’dan Edirne’ye ulaşımda Halkalı bağlantılı aktarmalı seferler de kullanılabilecek. Peki, Halkalı-Çerkezköy-Edirne hızlı tren saatleri nasıl, hangi duraklardan geçiyor?

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Halkalı-Çerkezköy-Edirne hızlı tren durakları ve YHT seferleri belli oldu! İşte 2026 tren saatleri
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Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule etabının hizmete alınmasıyla Trakya'da ulaşımda yeni bir dönem başlıyor. TCDD Taşımacılık tarafından paylaşılan sefer programına göre Çerkezköy ile Edirne arasında günde üç gidiş ve üç dönüş olmak üzere toplam 6 hızlı tren seferi düzenlenecek. İstanbul'dan seyahat edecek yolcular ise Halkalı'dan hareket eden bölgesel trenlerle Çerkezköy'e ulaşarak hızlı trene aktarma yapabilecek.

HALKALI-ÇERKEZKÖY-EDİRNE HIZLI TREN DURAKLARI NELER?

Halkalı-Çerkezköy-Edirne hızlı tren güzergâhında Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'deki önemli ulaşım noktaları birbirine bağlanıyor. Paylaşılan güzergâh şemasına göre Çerkezköy-Edirne hızlı tren hattında şu istasyonlar yer alıyor:

  • Çerkezköy
  • Büyükkarıştıran
  • Lüleburgaz
  • Babaeski
  • Edirne

İstanbul Halkalı istasyonu ise bölgesel tren bağlantısıyla güzergâha dahil oluyor. Böylece Halkalı'dan hareket eden yolcular Çerkezköy'de aktarma yaparak Edirne yönüne seyahat edebilecek.

ÇERKEZKÖY-EDİRNE HIZLI TREN SEFER SAATLERİ 2026

Çerkezköy-Edirne hızlı tren seferleri 10 Ekim itibarıyla başlıyor. Açıklanan programa göre Çerkezköy'den Edirne'ye gün içerisinde üç ayrı sefer yapılacak.

Çerkezköy Kalkış

Edirne Varış

10.45

11.38

15.00

15.53

19.30

20.23
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EDİRNE-ÇERKEZKÖY HIZLI TREN SAATLERİ

Edirne'den Çerkezköy'e gitmek isteyen yolcular için gün içinde üç sefer düzenleniyor.

Edirne Kalkış

Çerkezköy Varış

09.00

09.54

13.00

13.54

17.45

18.39

HALKALI-EDİRNE HIZLI TREN SEFERLERİ NASIL YAPILACAK?


İstanbul'dan Edirne'ye trenle gitmek isteyen yolcular için Halkalı-Çerkezköy bağlantılı aktarma imkânı sunulacak. Halkalı'dan hareket eden bölgesel tren Çerkezköy'e ulaştıktan sonra yolcular Edirne hızlı trenine geçiş yapabilecek.
Halkalı-Edirne aktarmalı tren saatleri:

  • Halkalı kalkış: 08.25
  • Çerkezköy varış: 10.23
  • Çerkezköy hızlı tren kalkış: 10.45
  • Edirne varış: 11.38

Böylece Halkalı'dan saat 08.25'te hareket eden yolcular, Çerkezköy'deki aktarmanın ardından saat 11.38'de Edirne'ye ulaşabilecek.

EDİRNE-HALKALI TREN SEFER SAATLERİ

Edirne'den İstanbul'a dönüşte de Çerkezköy üzerinden aktarmalı ulaşım sağlanabilecek.
Edirne-Halkalı aktarmalı tren saatleri:

Edirne hızlı tren kalkış: 17.45

Çerkezköy varış: 18.39

Çerkezköy bölgesel tren kalkış: 18.50

Halkalı varış: 21.00

HALKALI-UZUNKÖPRÜ BÖLGESEL TREN SAATLERİ

Yeni ulaşım düzenlemesinde Halkalı-Çerkezköy-Uzunköprü bölgesel tren bağlantısı da yer alıyor. Paylaşılan sefer programına göre Halkalı'dan 08.25'te hareket eden bölgesel tren, Çerkezköy'e 10.23'te ulaştıktan sonra yoluna devam ederek 13.28'de Uzunköprü'ye varacak.
Dönüş yönünde ise Uzunköprü'den 15.40'ta hareket eden bölgesel trenin Çerkezköy'den 18.50'de ayrılarak Halkalı'ya 21.00'de ulaşması planlanıyor.
Yeni sefer düzeniyle birlikte Çerkezköy, hem Edirne hızlı tren seferleri hem de Halkalı ve Uzunköprü bölgesel tren bağlantıları açısından önemli bir aktarma noktası olacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Halkalı-Çerkezköy-Edirne hızlı tren durakları ve YHT seferleri belli oldu! İşte 2026 tren saatleri
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