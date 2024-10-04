Haberler Yaşam Haberleri Halkçı belediye işçilerini mağdur etti: Zam alamayan işçiler greve hazırlanıyor
Giriş Tarihi: 4.10.2024 15:26 Son Güncelleme: 4.10.2024 16:00

Halkçı belediye işçilerini mağdur etti: Zam alamayan işçiler greve hazırlanıyor

Yerel seçimlerin ardından CHP yönetimine geçen Üsküdar Belediyesi, işçileri mağdur etti. Belediye bünyesinde çalışan ve zam talepleri reddedilen personeller, herhangi çözüme ulaşamayınca grev kararı aldı.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Halkçı belediye işçilerini mağdur etti: Zam alamayan işçiler greve hazırlanıyor

AK Parti'den CHP'ye geçtikten sonra çöp toplamada bile sorun yaşayan ve halkı bezdiren Üsküdar Belediyesi'nde işler karıştı. Seçimden önce bol keseden vaatlerde bulunan CHP'li belediye yönetimi, işçilerin zam taleplerini görmezden geldi.

Bunun üzerine yetkili sendika, çözüm bulamayan yönetimi protesto ederek grev kararı aldı. Üsküdar'da, CHP ile birlikte işçilerin mağdur edildiği günler yaşanmaya başladı. CHP yönetiminin göreve gelmesiyle çalışanlar zam alamazken, belediye yönetiminin çözüm bulmak yerine sessiz kalması çalışanlar arasında tepkiyle karşılandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Halkçı belediye işçilerini mağdur etti: Zam alamayan işçiler greve hazırlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA