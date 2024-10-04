Halkçı belediye işçilerini mağdur etti: Zam alamayan işçiler greve hazırlanıyor

AK Parti'den CHP'ye geçtikten sonra çöp toplamada bile sorun yaşayan ve halkı bezdiren Üsküdar Belediyesi'nde işler karıştı. Seçimden önce bol keseden vaatlerde bulunan CHP'li belediye yönetimi, işçilerin zam taleplerini görmezden geldi.

Bunun üzerine yetkili sendika, çözüm bulamayan yönetimi protesto ederek grev kararı aldı. Üsküdar'da, CHP ile birlikte işçilerin mağdur edildiği günler yaşanmaya başladı. CHP yönetiminin göreve gelmesiyle çalışanlar zam alamazken, belediye yönetiminin çözüm bulmak yerine sessiz kalması çalışanlar arasında tepkiyle karşılandı.