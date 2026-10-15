Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 15.10.2026 14:50 Son Güncelleme: 15.10.2026 15:00

SON DAKİKA... Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

SON DAKİKA... Ankara’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken isimler gündeme geldi. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın gözaltına alınırken, sahte doktorluk ve yetkisiz botoks uygulamaları iddialarıyla bilinen Fotima Abdumuminova’nın da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
SON DAKİKA... Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
  • ABONE OL

SON DAKİKA... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın oğlu Selim Akın, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Selim Akın'ın hangi suçlamalarla karşı karşıya olduğuna ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

SAHTE DOKTORLUK İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Fotima Abdumuminova da yer aldı. Abdumuminova, daha önce sahte doktorluk yaptığı ve gerekli yetkisi bulunmamasına rağmen botoks uygulamaları gerçekleştirdiği iddialarıyla gündeme gelmişti.

#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #HAMDİ AKIN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA