SON DAKİKA... Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

SON DAKİKA... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın oğlu Selim Akın, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Selim Akın'ın hangi suçlamalarla karşı karşıya olduğuna ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

SAHTE DOKTORLUK İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Fotima Abdumuminova da yer aldı. Abdumuminova, daha önce sahte doktorluk yaptığı ve gerekli yetkisi bulunmamasına rağmen botoks uygulamaları gerçekleştirdiği iddialarıyla gündeme gelmişti.