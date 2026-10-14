Hamdullah Yaman boğazından kesilerek katledilmişti! Caniden pişkin savunma: ‘Öldürme niyetim yoktu’

'İKİ TARAFLA DA ARAM İYİ'

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanıklardan Mücahit Sertkaya'ya söz verdi. Kavgada taraf olmadığını belirten Sertkaya, "Ben kavgayı ayırıyordum. İki tarafı da tanıyorum. İkisiyle de aram iyi. Ben ayırırken olay oldu. Ben M.K.'den ilk yardım yapmasını istedim. Olayla alakam yok" diyerek tahliyesini talep etti.

'ÜZERİME KOŞUNCA KORKTUM'

Maşallah Tan ise "Tanıklardan K.E.'nin beyanlarını kabul etmiyorum. Olay sırasında K.E. ile birlikte 2-3 kişi beni tutuyordu. O sırada maktul, küfürler ederek üzerime koşmaya başladı. Ben bunu görünce korktum ve yerdeki bıçağı alarak panikle salladım. Öldürme niyetim yoktu" dedi.

GÖRÜNTÜLER ANALİZ EDİLECEK

Mahkeme heyeti, tarafların hareketlerinin incelenmesi için olaya ilişkin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinin İstanbul Kriminal Bölge Laboratuvarı'na gönderilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi

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