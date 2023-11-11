Hamile eşini boğarak öldürmüştü! Eski karısından şoke eden sözler: Benim de boğazımı sıkardı!

Hakkında, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Y.A.M.A.'nın yargılanmasına başlandı. N.M.T. ile aralarında hiçbir sorun olmadığını söyleyen sanık, "Kendisiyle birliktelik yaşarken, eşimin baş kısmı yataktan aşağı sarkıyordu. Her iki kolunu vücudunun altına almıştı. Ben de fantezi amacıyla önce sağ elim sonra da sol elimle boğazını tutuyordum. Bu sırada kendisinden hırıltı sesi duydum. Ağzından köpük gelince korkup birlikteliğimize son verdim. Daha sonra hareketsiz olduğunu görünce kolunu havaya kaldırdım. Kolu yatağın üzerine düştü. Sonra gidip duş aldım. Yataktan indirip battaniye sardım. Bu sırada tamamen hareketsiz yatıyordu. Ne yapacağımı bilemediğim için saat 13.00'da evden çıktım. 17.00'da geri döndüm. Telefon ile yardım istediğim arkadaşım bana bir tanıdığını gönderdi. O kişi de sağlık ekiplerine haber vermemizi söyledi. Sonrasında gözaltına alındım. Ben, eşimi kesinlikle öldürmek istemedim. Ölüm olayı birliktelik sırasında istemeyerek meydana geldi. Ayrıca, boşandığım eşimin iddialarını da kesinlikle kabul etmiyorum" diye konuştu. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.