Hamile kadını av tüfeği ile öldürdü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi, Bağlık Mahallesinde meydana gelen kavga olayı sonrasında Ş.D isimli şahıs, kavga etmiş olduğu S.C isimli şahsa av tüfeği ile ateş etti. Ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçma, o sırada olay yerinin yanındaki evin önünde bulunan S.G isimli kadına isabet etti.

Yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı ve hayatını kaybetti. Bahse konu olayda S.C isimli şahıs da omzundan hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralandı.

Hayatını kaybeden S.G isimli kadının 6 aylık hamile olduğu tespit edilirken, doktorlar tarafından müdahale edilen bebek kurtarılarak, hastanede tedavi altına alındı.

Olayın şüphelisi Ş.D olay sonrası kaçarak saklanmış olduğu Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan titiz çalışma sonrası yakalanarak, göz altına alındı. Olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirilmiş olup şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.