Haberler Yaşam Haberleri Hamile kadını av tüfeği ile öldürdü
Giriş Tarihi: 31.10.2023 01:11

Hamile kadını av tüfeği ile öldürdü

Çerkezköy'de iki kişinin silahlı kavgasında olay yerinin yanındaki evin önünde bulunan hamile masum bir kadın av tüfeğinden çıkan saçma ile hayatını kaybetti

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Hamile kadını av tüfeği ile öldürdü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi, Bağlık Mahallesinde meydana gelen kavga olayı sonrasında Ş.D isimli şahıs, kavga etmiş olduğu S.C isimli şahsa av tüfeği ile ateş etti. Ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçma, o sırada olay yerinin yanındaki evin önünde bulunan S.G isimli kadına isabet etti.

Yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı ve hayatını kaybetti. Bahse konu olayda S.C isimli şahıs da omzundan hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralandı.

Hayatını kaybeden S.G isimli kadının 6 aylık hamile olduğu tespit edilirken, doktorlar tarafından müdahale edilen bebek kurtarılarak, hastanede tedavi altına alındı.

Olayın şüphelisi Ş.D olay sonrası kaçarak saklanmış olduğu Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan titiz çalışma sonrası yakalanarak, göz altına alındı. Olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirilmiş olup şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İsrail’i eleştirince işten kovuldu
SON DAKİKA | İsrail savaş uçakları Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı! Bakan Koca'dan sert tepki
Fred için daha önce uyarmıştım!
200 yıldır kapalı sahili herkesin kullanımına açtı
İsrail’de Başbakan Netanyahu’ya tepki çığ gibi! Evinin önünde protesto edildi: Bize ölüm getiriyor!
Tel Aviv’den gelen uçak infiale sebep olmuştu: Rusya’dan flaş Dağıstan açıklaması
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: EKK toplantısı sonrası FLAŞ açıklama! Yeni adımlar geliyor: İhracat artacak, enflasyon düşecek
New York’ta üç ameliyat birden oldu
Yarbay Emre Mert son uçuşunu yapmıştı: Başarılı pilota yeni görev!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hamile kadını av tüfeği ile öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA