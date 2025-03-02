Hamile kadının acı sonu: Önce düştü, sonra ambulans kazasında yaralandı, kurtarılamadı

Olay, Kartepe Arslanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Malıka Gadoeva, sokakta dönüş yaptığı sırada kontrolünü kaybederek bir Kur'an kursunun bodrum katına düştü. Ağır yaralanan genç kadın için çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 aylık hamile olan Gadoeva'yı ambulansa alarak hastaneye yetiştirmeye çalıştı.
AMBULANS KAVŞAKTA KAZA YAPTI
H.D. yönetimindeki ambulans, Sarımeşe kavşağında, M.N.K. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans refüje savrulurken, hafif ticari araç trafik lambasını devirerek yeşillik alana girdi.Kazanın ardından ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi, hafif ticari aracın sürücüsü M.N.K. ve yolcu R.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Kaza sırasında ikinci kez darbe alan Gadoeva, hemen hastaneye sevk edildi.
GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İlk olarak İzmit'teki özel bir hastaneye kaldırılan Gadoeva, durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen, genç kadın 1 gün sonra yaşamını yitirdi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.