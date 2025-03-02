Hamile kadının acı sonu: Önce düştü, sonra ambulans kazasında yaralandı, kurtarılamadı

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İlk olarak İzmit'teki özel bir hastaneye kaldırılan Gadoeva, durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen, genç kadın 1 gün sonra yaşamını yitirdi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.